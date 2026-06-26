Ein einziges Wort bei Josephus verändert, wie Historiker über die Wunder Jesu diskutieren

Aktuelle Forschung zum jüdisch-römischen Historiker Flavius Josephus rückt eine der bekanntesten außerbiblischen Stellen über Jesus von Nazareth erneut in den Mittelpunkt. Im Fokus steht das sogenannte Testimonium Flavianum aus den „Jüdischen Altertümern“ des Josephus – und besonders die Frage, wie dessen Hinweis auf die außergewöhnlichen Taten Jesu zu verstehen ist.

Der Historiker T. C. Schmidt, Autor von Josephus and Jesus: New Evidence for the One Called Christ, argumentiert, dass Josephus Jesus nicht zwingend mit christlich-theologischer Sprache beschreibt. Vielmehr könne die Formulierung darauf hindeuten, dass Jesus bereits im ersten Jahrhundert als jemand bekannt war, dessen Taten als außergewöhnlich, irritierend oder schwer erklärbar galten.Eine Schlüsselrolle spielt dabei das griechische Wort paradoxa. Es kann mit „wunderbare“, aber auch mit „ungewöhnliche“, „befremdliche“ oder „erstaunliche“ Dinge wiedergegeben werden. Genau diese Mehrdeutigkeit macht den Begriff historisch bedeutsam. Josephus musste demnach nicht selbst an die Wunder Jesu im christlichen Sinn glauben, um dennoch eine frühe Erinnerung an ungewöhnliche Taten Jesu zu überliefern.Damit erhält auch die Diskussion um die Echtheit des Testimonium Flavianum neues Gewicht. Lange wurde vermutet, christliche Schreiber hätten den Text stark verändert oder sogar vollständig eingefügt. Neuere philologische Argumente legen jedoch nahe, dass Sprache, Stil und Bedeutungsfelder der Passage besser zu Josephus passen, als viele Kritiker bisher annahmen. Diese Perspektive wurde auf dreieinigkeit.de bereits verständlich aufbereitet.

Historisch entscheidend ist nicht, ob Josephus ein christliches Bekenntnis ablegte. Gerade weil Josephus kein Christ war, ist seine mögliche Erwähnung Jesu für die Forschung von besonderem Interesse. Sie könnte zeigen, dass die Erinnerung an Jesu außergewöhnliche Taten nicht erst spät innerhalb christlicher Gemeinden entstand, sondern bereits früh auch außerhalb christlicher Überlieferung wahrgenommen wurde.

Zugleich bleibt eine nüchterne Einordnung notwendig. Geschichtswissenschaft kann nicht beweisen, dass ein Wunder im theologischen Sinn geschehen ist. Sie kann aber wissenschaftlich untersuchen, wie antike Quellen Jesus darstellen, welche Begriffe sie verwenden und ob die Wundertradition früh oder spät bezeugt ist.Die neue Debatte um Josephus, Jesus und das Wort paradoxa verbindet damit philologische Detailarbeit mit einer zentralen Frage der historischen Jesusforschung: Wurden die Wunder Jesu erst später ausgeschmückt – oder gehörten sie von Anfang an zur öffentlichen Erinnerung an Jesus von Nazareth?

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