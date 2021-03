Neue iSAQB Certified Professional for Software Architecture (CPSA-F) Trainings

Der Weg zur nachhaltigen Architektur

Sie sollen ein komplexes System erweitern und m√ľssen verstehen, wie dessen Komponenten zusammenarbeiten? Sie sollen es auf eine neue Technologie migrieren und m√ľssen nun das alte System verstehen ‚Äď und das neue entwerfen? Die Basis f√ľr eine hohe Qualit√§t ist immer eine gute Architektur. Und die Basis hierf√ľr legt der iSAQB Certified Professional for Software Architecture¬ģ¬†‚Äď Foundation Level.

Was ist eine Software Architektur?

Es gibt viele Definitionen von Architektur. Beispielsweise wird Architektur in der ISO/IEC¬†42010 definiert als die fundamentalen Konzepte oder Eigenschaften eines Systems in seiner Umgebung, verk√∂rpert durch Bauelemente, Beziehungen, und die Prinzipien, die f√ľr sein Design und seine Evolution angewendet werden. Architektur macht also deutlich mehr aus als das bekannte UML-Diagramm, das die Komponenten einer Software und deren Beziehungen untereinander modelliert.

Der Grund hierf√ľr ist, dass Architektur eines (Software-)Systems nicht nur die Basis daf√ľr definiert, dass das System seine funktionalen Anforderungen erf√ľllen kann. Die ISO¬†25010 definiert eine Reihe weiterer Qualit√§tsmerkmale, oft als ‚Äěnichtfunktionale Merkmale‚Äú subsumiert. Diese decken zum einen die Fragestellung ab, wie gut das System seine Funktionalit√§t zur Laufzeit umsetzt. Die Eigenschaften Performanz, Kompatibilit√§t, Benutzbarkeit, Zuverl√§ssigkeit und Sicherheit (im Sinne von Security) umfassen diese Kriterien. Zum anderen decken sie die Fragestellung ab, wie gut ein System gewartet und evolviert werden kann. Diese Kriterien werden durch die Qualit√§tseigenschaften Wartbarkeit und Portabilit√§t abgedeckt.

