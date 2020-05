Neue Innovationen für die Intralogistik von LOSYCO

LOXrail® AllRounder jetzt mit Lenkautomatik zum Richtungswechsel auf der Schiene

LOSYCO hat eine neue Generation der Lenkplattform AllRounder mit halbautomatischer Lenkung eingeführt. Als marktweit einzige Plattform-Lösung für schienengebundene Intralogistiksysteme ermöglicht es der AllRounder, das Transportgut auf den Schienen ohne Anheben der Last zu drehen und auszurichten. Bisherige Systeme erforderten Hebemechaniken in den Rollwagen oder alternativ aufwändige Drehscheiben im Hallenboden. Mit dem AllRounder sind diese Systeme nicht mehr erforderlich.

In der neuen Version bringt ein batteriebetriebener Stellmotor die Radsätze der Plattform per Knopfdruck in die gewünschte Position. Alternativ ist das System mit einer manuellen Umschaltung in Basisausführung erhältlich.

Die Vorteile auf einen Blick:

-Keine aufwändige Hebemechanik in der Transportplattform

-Keine beweglichen Teile oder Weichen im Hallenboden

-Einfacher Wechsel der Fahrtrichtung

-Drehung der gesamten Plattform ohne aufwändige Drehscheiben im Hallenboden

-Integration in bestehende oder neue Hallen möglich

-Individuell auf Ihre Anforderung adaptierbar

LOSYCO SmartBrake – das automatische Bremsmodul für die Intralogistik

Als Erweiterung unseres LOXrail®-Intralogistiksystems präsentiert LOSYCO ein innovatives Bremsmodul zum vollautomatischen Abstoppen von Lasten. Sobald Hindernisse den Fahrweg blockieren oder kein Anschub des Wagens erfolgt, wird dieser automatisch gebremst. Dazu sind im Wagen beidseitig Sensoren angeordnet. Eine eigens entwickelte Schrittmuster-Erkennung löst die Bremse, wenn der Wagen angeschoben wird. Erfolgt keine Schritterkennung wird der Wagen automatisch angehalten.

Weitere Informationen und Videos zu den Produktneuheiten AllRounder und SmartBrake unter www.losyco.com.

Die Bielefelder Losyco GmbH plant, produziert und installiert Intralogistiksysteme für die Fertigungsindustrie. Kernstück des von erfahrenen Ingenieuren 2016 neu gegründeten Unternehmens ist das Schienensystem LOXrail®, mit dem auch tonnenschwere Lasten manuell oder mit Hilfsantrieben leicht und präzise bewegt werden können. Das unter dem Dach der August Dreckshage GmbH gefertigte Produktspektrum umfasst überdies verschiedene Förder- und Transporteinrichtungen wie Ketten- und Rollenbahnförderer, Systeme für die Material- und Lagerhaltung sowie Lärmschutzkabinen und Maschinenverkleidungen. Außerdem unterstützt LOSYCO seine Kunden mit umfangreichen Beratungsleistungen bei der Produktionsumstellung auf Lean Manufacturing und Fließfertigung.

Kontakt

LOSYCO GmbH

Manuel Granz

Walter-Werning-Str. 7

33699 Bielefeld

+49 (0) 521 – 94 56 43-0

+49 (0) 521 – 94 56 43-399

info@losyco.com

https://www.losyco.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.