Neue Industry Solution für Maschinen- und Anlagenbauer

Mit der neuen Version 14 der P´X Industry Solution macht es Perspectix Maschinen- und Anlagenbauern noch leichter, Produktsysteme virtuell zu konfigurieren und im Gebäude zu visualisieren. Schneller und sicherer Import von Gebäudedaten (BIM) sowie überarbeitete Rendering-Funktionen verbessern das Nutzererlebnis.

Die P´X Industry Solution verbindet 3D-Produktkataloge, komplexe Produktlogik und Parametrik sowie vielfältige Auslegungsberechnungen und ermöglicht damit eine fehlerfreie Konfiguration komplexer Maschinen und Anlagen. Integriert mit ERP-, CRM-, PDM- und CAD-Systemen unterstützt das CPQ-System (Configure, Price, Quote) weltweite Vertriebsorganisationen in der Planung, Auslegung, Präsentation und Dokumentation. Von der Produktentwicklung über den technischen Vertrieb bis zur Montage entsteht eine digitale Autobahn, auf der Vertriebsprojekte Höchstgeschwindigkeit erreichen.

Anlagenplanung in Hallendimension

Mit der neuen Hauptversion 14 der P´X Industry Solution werden Maschinen und Anlagen nun noch einfacher im virtuellen Einbauraum errichtet. Mit einem neuen Workflow wird der Import für Gebäudedaten sicherer und leistungsfähiger. Die Planung und Verwaltung mehrere Stockwerke, Schnitt- und Ausschnittebenen erleichtert die Kollaboration mehrerer Fachbereiche ebenso wie den 3D-Export. Die mit über 100 Parametern und Constraints konfigurierbaren Anlagenkomponenten werden im IFC-Format des Building Information Modeling (BIM) per „drag and drop“ platziert. Dies gilt für konfigurierte Maschinen ebenso wie für fremde Objekte.

Realistisches Rendering

Zur erfolgreichen Präsentation und Visualisierung von Maschinen und Anlagen in den Vertriebsprozessen wurde das Rendering in Version 14 modernisiert. So gelingt auch bei anspruchsvollen Projekten eine flüssige, reaktionsschnelle und skalierbare Darstellung. Die moderne OpenGL-Pipeline wurde mit effizienten GPU-Datenpfaden, VBO-basiertem Rendering und speziellen Shadern ausgestattet.

Die Version 14 bietet Leistungsverbesserungen im Rendering, bei der Konfiguration im Kontext großer Gebäude sowie bei der Verwaltung und Überwachung der internen Datenablage. Neue Anwendungsszenarien in Produktentwicklung und Produktion zeigen, dass ein konsequenter Einsatz bei Anlagenbauern die Planung und Abstimmung mit Kunden erheblich verbessert. Auch der Datenaustausch mit Kunden, Partnern und Lieferanten beschleunigt Projekte und erhöht die Wertschöpfung.

Darüber hinaus bringt Version 14 wichtige Verbesserungen der Plattform und der gesamten Benutzerfreundlichkeit sowie Produktivitätssteigerungen für Autoren. Die neue Version ist ab April 2026 verfügbar.

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

