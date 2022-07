Neue Homepage für nur 499 Euro Festpreis Erfolgreich4you

Neue Homepage günstig und schnell online und im Google Index zum Fixpreis von 499 Euro

Eine professionelle neue Homepage online und im Google Index als Suchergebnis auffindbar. Ein kaum schlagbares Angebot wird derzeit von der Agentur Erfolgreich4you angeboten. Mit dem Titel „Deine Homepage online zum Festpreis von EUR 499,-„ bietet die Agentur zahlreiche Features um dieses Web Paket an.

Wenn Sie am Anfang einer Existenzgründung stehen oder nur eine kleinere Digitale Präsenz benötigen ist dieses Paket genau das richtige. Sie müssen selbst nicht Webdesigner sein um eine Homepage für Ihre Geschäftsidee zu nutzen, mit diesem rundum Angebot ist Ihre Homepage online und fix in der Google Suchmaschine auffindbar. Sie starten sofort mit einer professionellen Emailadresse verknüpft mit dem Namen Ihrer Wunsch Domain. Sie können Visitenkarten in Auftrag geben und Ihre Geschäftsidee sofort bekannt machen.

In einem Erstgespräch erarbeitet die Agentur mit Ihnen das Konzept für die Homepage, die Namensgebung der Internetseite, die Daten die Sie bereitstellen für das Impressum und Inhalte die auf den Seiten erscheinen werden. In dieser Ausgangsanalyse werden die Struktur der Website, die Menüpunkte und die Inhalte anhand von zur Verfügung gestellten Texten und Medien festgelegt. Falls Sie nicht über eigene Medien verfügen kann die Agentur auch Texte und Bilder bereitstellen.

Die Homepage wird in Responsive Webdesign erstellt damit die Darstellung auf allen Endgeräten optimiert ist ob Smartphone, Tablet oder Desktop. Nutzer die im Internet auf Ihre Homepage stoßen verweilen auf Ihren Inhalten, wenn die Darstellung auch auf unterschiedlichen Bildschirmen wie kleine Smartphones so gestaltet ist, dass navigieren auf Ihrer Seite einfach für die Nutzer ist. Bildmaterial und Texte müssen dabei optimiert Dargestellt werden.

Ihre Homepage mit Firmenlogo, wenn Sie schon über ein Logo verfügen wird das auf der Website eingefügt. Sonst wird die Agentur Erfolgreich4you ein Logo für Sie nach dem Erstgespräch erstellen. Dabei können Sie aus drei unterschiedlichen Entwürfen auswählen. Ein Logo präsentiert Ihre Geschäftsidee und ist für ein Branding Ihrer Marke sehr hilfreich.

In dem Paket enthalten ist ein Hosting mit Webspace und ein eigener Domainname. Ihre Homepage geht sofort nach dem erstellen und Ihrer Begutachtung online. Die Homepage ist für mindestens 12 Monate online, dieses Hosting und die Registrierung Ihres Domainnamens ist mit im Festpreis Angebot enthalten. Die Laufzeit kann kostenpflichtig verlängert werden. Das Hosting läuft bei einem Top Provider in Deutschland mit 99,9% Ausfallssicherheit.

Zu dem Hosting wird auch eine SSL-Zertifizierung ausgestellt, die mit einem geschlossenen Schloss-Symbol in Browsern angezeigt wird. Ihre Seite wird damit als sicher eingestuft, Seiten ohne eine solche Zertifizierung werden in Browsern als unsichere Verbindung angezeigt was dazu führt das Nutzer abspringen und keine persönlichen Daten über diese Webseiten senden.

Die Homepage verfügt über moderne SEO Standards Struktur der Überschriften, komprimierte Bilder, Meta Title & Meta Description um in Suchmaschinen eine hohe Sichtbarkeit zu erreichen. Zusätzlich ist sie DSGVO-Konform damit Sie nicht eine Abmahnung erhalten wegen Datenschutz Verstößen. Wenn Sie mehr Bekanntheit im Internet erreichen möchten bietet die Agentur zusätzlich ein Service Angebot an, machen Sie Ihr Unternehmen sichtbar.

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Grafikdesign, PR-Marketing und Bürodienstleistungen anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse. Mit dem Angebot Webdesign von Erfolgreich4you sind kostengünstige Lösungen in diesen Bereichen für lokale und überregionale Kunden möglich.

