Neue Hand- und Flächendesinfektion sowie Webseite und Handbuch zur Hygienesicherung von Dr. Schutz

Dr. Schutz Group reagiert auf Coronakrise mit neuen Produkten und Informationen zur Sicherstellung der Hygiene

Die Dr. Schutz Group reagiert auf die neuen durch die Coronakrise entstandenen Herausforderungen zur Sicherung der Hygiene und lanciert die neue Produktlinie SaniSchutz – Hand- und Flächendesinfektion. In Anbetracht des massiv gestiegenen Bedarfs an Desinfektionsmitteln in Deutschland hat das Bonner Unternehmen Teile der Produktion umgestellt, um den Anforderungen im Markt und ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Neben den passenden Produkten geben eine neue Landingpage und ein Handbuch Objektbetreibern Aufschluss über wichtige Maßnahmen, die während der Krise oder vor einer Wiedereröffnung nach der Schließung getroffen werden können.

Neue Landingpage

Unter www.dr-schutz-coronanews.com gibt es weitere Informationen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um Böden im Betrieb oder vor einer Wiedereröffnung nach der Schließung optimal und hygienisch sicher vorzubereiten. Neben Produkthinweisen gibt es zum Download das Dr. Schutz Corona Handbuch, das kompakt zusammenfasst, was Objektbetreiber wissen sollten.

Produktreihe SaniSchutz:

1. SaniSchutz Flächendesinfektionsreiniger – gebrauchsfertige Lösung

Flächendesinfektionsreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen zur Anwendung im medizinischen Bereich, im Handel, bei Friseuren, in Kitas und Schulen sowie im Haushaltsbereich.

-Geeignet für die Wischdesinfektion nicht poröser, harter, abwaschbarer (wasserbeständiger) Oberflächen und Gegenstände wie Wände, Tische, Stühle, Waschbecken, Türen und Türklinken, Autoinnenbereiche etc.

-Auch für ableitfähige Oberflächen geeignet

-BAuA-Registrierungs-Nr. N-90882

Erhältlich in 750 ml und 10l.

2. SaniSchutz Handdesinfektionsmittel

Zur hygienischen Handdesinfektion. Für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen, Handel und Friseure, Schule und Kita, Industrie und für zu Hause.

-Ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung

-Hervorragende Sofortwirkung

-Wirksam gegen behüllte Viren wie Covid-19

-Schützt die Haut vor dem Austrocknen

-BAuA-Registrierungsnummer-Nr. N-90280

Erhältlich in 100ml und 5l.

3. Disinfectant Cleaner C

Boden- und Flächendesinfektionsreinigerkonzentrat zur Anwendung im Wischverfahren. Eingetragen und zertifiziert durch die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verbund für angewandte Hygiene).

-Konzentrat zur Bodenpflege

-Geeignet für die Wischdesinfektion für nicht poröser, harter, abwaschbarer (wasserbeständiger) Oberflächen und Gegenstände wie Wände, Tische, Stühle, Waschbecken, Türen und Türklinken, Autoinnenbereiche etc.

-BAuA-Registrierungs-Nr. N-89793

Erhältlich in 5l.

Die Dr. Schutz Group ist seit 60 Jahren spezialisiert auf die Werterhaltung und Renovierung von Bodenbelägen aller Art und arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den führenden Belagsherstellern. Als Spezialist für die Bodenpflege und Werterhaltung bündelt die Dr. Schutz Group alles unter einem Dach: Die Marke Dr. Schutz für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung aller Böden, eukula als Spezialsortiment für Lacke und Öle auf allen Holz- und Korkböden und das Möbelgleitersystem scratchnomore rundet den Schutz aller Böden im Gebrauch ab. 2018 wurde das Unternehmen mit dem German Innovation Award ausgezeichnet und erhielt damit eine Auszeichnung für das innovative floor remake System zur nachhaltigen Sanierung und Neugestaltung unterschiedlichster Böden im Bestand.

