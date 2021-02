Neue Gutjahr-Website: Schneller und einfacher zum Ziel

www.gutjahr.com

Bickenbach/Bergstraße, 9. Februar 2021. Schnellere Übersicht für alle Zielgruppen, benutzerfreundlichere Handhabung und für alle Endgeräte optimiert: Die neue Gutjahr-Webseite ist jetzt noch stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet – und das mit modernisierter Optik und Struktur. Besonderes Augenmerk wurde auf die Smartphone-Version gelegt. So können Verarbeiter und Planer bequem von der Baustelle aus auf www.gutjahr.com zugreifen.

Der Experte für Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen hat die Website komplett neu gestaltet. “Wir wollten einerseits das Aussehen und die Struktur modernisieren, andererseits unsere Kunden schneller ans Ziel bringen”, erklärt Gutjahr-Projektmanagerin Carolin Hampl. Über die Hauptnavigation können die Nutzer jetzt beispielsweise direkt auswählen, ob sie sich für die Produkte, für die Planung oder für die Ausführung interessieren – und direkt einsteigen.

Zudem ist ein “Quickfinder” als festes Element im unteren Bereich eingebunden: Interessierte wählen eine Produktkategorie aus, zum Beispiel Abdichtungen, Drainagen oder Randprofile. Mit dieser Auswahl werden die passenden Produkte farbig hervorgehoben. Durch Weiterklicken gelangen die Nutzer direkt in die Detailinformation zu den einzelnen Produkten – inklusive technischer Informationen, Videos, Ausschreibungstexten und CAD-Details.

Schnellzugriff möglich

In der oberen Navigation gibt es ab sofort einen Schnellzugriff auf die Händler- und Handwerkersuche, auf den Produktkatalog und auf KOSY. Mit dem Online-Konfigurator können die Nutzer sich jederzeit das passende Komplettsystem zusammenstellen und benötigte Mengen kalkulieren. Andere Hilfsmittel wie Verarbeitungsvideos, technische Datenblätter oder Verlegeanleitungen sind jetzt alle zusätzlich übersichtlich in der neuen Mediathek gebündelt. “Wichtig war uns auch, dass Planer und Verarbeiter sich über die Website über Veranstaltungen wie Seminare und Webinare informieren können”, erläutert Carolin Hampl. Diese Termine finden sich im Bereich Service. Und wer sich für Gutjahr als Unternehmen interessiert, wird jetzt ebenfalls fündig: Ein Zeitstrahl enthält viele Informationen – etwa wann Gutjahr die erste kapillarbrechende Flächendrainage entwickelt oder einen Innovationspreis gewonnen hat. “Da können selbst langjährige Mitarbeiter noch etwas Neues erfahren”, sagt Carolin Hampl mit einem Schmunzeln.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

http://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

http://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.