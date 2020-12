Neue globale Studie der Expedia Group zeigt Trends auf, die Reiseentscheidungen im Jahr 2021 beeinflussen

Jeder zweite Reisende ist optimistisch, in den nächsten 12 Monaten eine Reise zu unternehmen

München/ Seattle, den 10. Dezember 2020 – Expedia Group hat heute auf ihrer jährlichen Partnerkonferenz, explore “20, wichtige Überlegungen zur Gestaltung von Reiseentscheidungen im Jahr 2021 vorgestellt und technologische Verbesserungen demonstriert, die Reisenden und Partnern helfen sollen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Expedia Group tauscht Erkenntnisse und Tools aus, um das globale Reise-Ökosystem bei der Anpassung an die veränderten Erwartungen der Reisenden zu unterstützen und das Vertrauen nach COVID-19 wiederherzustellen. Die Untersuchungen von Expedia Group™ Media Solutions, der Werbeorganisation der Expedia Group, zeigen, dass Reisende in kritischen Bereichen wie Flexibilität, Hygiene und Kommunikation beruhigt werden müssen, wenn sie jetzt und in Zukunft Reisen in Betracht ziehen wollen.

Die Untersuchung zeigt, dass jeder zweite Reisende optimistisch ist, in den nächsten 12 Monaten eine Reise zu unternehmen. Auch wenn das Vertrauen der Verbraucher in das Reisen je nach Land und Generation unterschiedlich ist, ist die Bedeutung von Hygienemaßnahmen, Flexibilität und finanziellem Aspekt überall wichtig. Drei Viertel der Reisenden gaben an, dass Maßnahmen wie die Durchsetzung von Masken, kontaktlose Dienstleistungen und Flexibilität, einschließlich einfacher Rückerstattungs- oder Stornierungsrichtlinien, bei ihrer nächsten Reise darüber entscheiden, wo diese hingeht.

Weltweit wurde bei zwei Dritteln der Reisenden eine geplante Reise aufgrund von COVID-19 abgesagt, und nur ein Drittel der Reisenden hat während der Pandemie eine Reise unternommen. Von denjenigen, die eine Reise unternommen haben, reisten acht von 10 zwecks Veränderung, wie Tapeten-, Wetterwechsel oder um Familie und Freunde zu sehen.

“Da die Welt ein wachsames Auge auf die Impfstoffnachrichten wirft und die Menschen sich nach wie vor nach einem Ortswechsel sehnen, und mit ihren Lieben in Kontakt zu kommen, wissen wir, dass der Nachholbedarf an Reisen wachsen wird”, sagte Monya Mandich, Vice President of Global Marketing, Expedia Group Media Solutions. “COVID-19 hat einen seismischen Wandel in den Präferenzen und Einflüssen der Reisenden bewirkt, und das Verständnis dieser Veränderungen ist entscheidend für die Bemühungen um eine Erholung und zukünftige Marketingstrategien. Die neue Studie gibt Einblicke in die Schritte, die Reisemarken unternehmen können, um Reisende zu informieren, wenn sie wieder mit der Recherche, Planung und Buchung beginnen.

Reisetrends in den nächsten 12 Monaten

-Weltweit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Reisende zwischen April und September 2021 reisen, größer. Reisende aus Brasilien, China und Mexiko zeigen eine höhere Wahrscheinlichkeit, noch früher zu reisen, nämlich zwischen Januar und März 2021, was sich mit der positiven Stimmung der Reisenden deckt, die auch in diesen Märkten zu beobachten ist.

-Global gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Generation Z und die Reisenden der Jahrtausendwende im Zeitraum Januar bis März 2021 eine Freizeitreise unternehmen, 1,5x höher als bei anderen Generationen.

-57 Prozent der Reisenden gaben an, dass sie gerne reisen würden, wenn ein Impfstoff allgemein verfügbar ist, was vielversprechend ist, wenn man bedenkt, dass diese Stimmung bereits im Oktober vor den jüngsten positiven Impfstoffnachrichten eingefangen wurde.

-Sieben von zehn Reisenden wünschen sich Flexibilität, wie z.B. Reiseversicherungen und Reiseschutz, vollständige Stornierungen und Rückerstattungen für Transport und Unterkunft. Die Unterkunftsdaten von Expedia.com zeigen, dass Reisende im Jahr 2020 10 Prozent öfter rückerstattungsfähige Raten buchten als im Jahr zuvor, und die neue Forschung zeigt, dass dieser Trend hier wahrscheinlich anhalten wird.

Faktoren, die Transport- und Unterkunftsentscheidungen beeinflussen

-Reisende wollen die Zusicherung, dass Reiseanbieter und -marken die Pandemieprotokolle befolgen und durchsetzen. Der Einsatz und die Durchsetzung von Masken (50%), die Kosten (47%) und einfache Rückerstattungs- oder Stornierungsrichtlinien (45%) werden die wichtigsten Faktoren bei künftigen Entscheidungen im Transportwesen sein, auch wenn die Bedeutung, die ihnen jeweils beigemessen wird, je nach Transportmittel variiert.

-Bei künftigen Flugreisen wären sechs von zehn Reisenden am komfortabelsten zu reisen, wenn Maßnahmen zur sozialen Distanzierung getroffen werden.

-Ordnungsgemäße COVID-19-Hygieneprotokolle werden für mehr als die Hälfte der Reisenden bei künftigen Unterkunftsentscheidungen ausschlaggebend sein, und dies ist der führende Faktor bei allen Arten von Reisen, von Ketten- und Boutique-Hotels über Ferienunterkünfte bis hin zu Aufenthalten bei Familie oder Freunden. Zu den zusätzlichen Überlegungen gehören kontaktloser Zimmerservice und Take-out (24%) und kontaktlose Check-in-Optionen (23%).

-Sowohl Reiseanbieter als auch Zielgebietsorganisationen müssen Gesundheits- und Hygienemaßnahmen, Pandemieprotokolle und Flexibilität klar kommunizieren, um Reisende zu beruhigen und anzuziehen.

Inspirierende zukünftige Reisen

-Reisende wenden sich für Informationen und Reiseplanung 24 Prozent mehr an Online-Reisebüros als vor der Pandemie, während die Nutzung von Zielgebiets-Websites als Planungsinstrument um 20 Prozent zugenommen hat.

-Bilder und informative Botschaften in der Reisewerbung haben einen um 20 Prozent größeren Einfluss als vor einer Pandemie, ebenso wie Reiseorganisationen und Experten. Dies spiegelt die Verschiebung der Prioritäten der Reisenden wider – Hygienemaßnahmen und Flexibilität überholen Erfahrungen und Aktivitäten – und die gestiegene Bedeutung glaubwürdiger, aktueller Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen.

Technologie zur Verringerung von Unsicherheiten

Die Untersuchung zeigt, dass die Konsumenten dann Reisen buchen, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie ihre Reisepläne jederzeit ändern können und sicher sind. Die Expedia Group investiert in Technologie, die Reisenden und Unterkunftspartnern eine größere Auswahl an Möglichkeiten bietet, wie sie Unterstützung suchen und erhalten, und ihnen gleichzeitig hilft, Aufgaben schneller zu erledigen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

-Verbesserungen für virtuelle Agenten: Expedia Group hat ihren KI-gestützten virtuellen Agenten um neue Fähigkeiten erweitert, die bei der Lösung der häufigsten Anfragen helfen, einschließlich der Stornierung oder Änderung von Reisen, des Erhalts von Rückerstattungen, der Einlösung von Gutscheinen und der Beantwortung von Fragen zu Sicherheitsmaßnahmen. Eine kürzlich hinzugefügte Funktion, die Stornierung mit einem Mausklick, ermöglicht es Reisenden, Stornierungen für jeden Teil ihrer Reise zu veranlassen. Die Stornierung mit einem Klick funktioniert nahtlos für Buchungen unter den Marken der Expedia Group und hält sich an die Stornierungsrichtlinien des Reisepartners. Bei komplexen Anfragen verbindet der virtuelle Agent die Reisenden mit menschlichen Agenten oder direkt mit dem Reisepartner. Die Expedia Group hat ihren virtuellen Agenten auch erweitert, um bei Bedarf Unterstützung für die Unterbringungspartner zu bieten, einschließlich der Beantwortung grundlegender Fragen, der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen und der schnellen Erledigung von Aufgaben wie der Überprüfung der Stornierungsrichtlinien für eine bestimmte Buchung, der Bearbeitung von Stornierungsrichtlinien und der Suche nach virtuellen Expedia-Karten für Zahlungen und Gutscheine.

-Informieren von Reiseentscheidungen: Die Marken der Expedia-Gruppe, darunter Expedia.com, haben vor kurzem den COVID-19 Travel Advisor eingeführt, ein interaktives, von Sherpa unterstütztes Tool, das Reisenden hilft, aktuelle Informationen über Reisebeschränkungen am Reiseziel, das sie besuchen möchten, zu finden, z. B. Quarantäne, Gesichtsmaske und COVID-19-Testanforderungen. Reisende können Details wie Herkunft und Ziel, Abreisedatum und das Land, das ihren Reisepass ausgestellt hat, eingeben, um vor der Reise mehr zu erfahren.

Viewing explore “20 on-demand

On-Demand-Aufnahmen von explore ’20 werden ab der Woche vom 14. Dezember bis Ende 2020 unter www.exploreexpediagroup.com verfügbar sein.

Mehr Einblicke in das Reisemarketing

Weitere Einblicke in die Einstellungen, Motivationen und Einflüsse von Reisenden, die zukünftige Reiseentscheidungen beeinflussen werden, erhalten Sie, wenn Sie die vollständige globale Studie Traveler Sentiment and Influences study herunterladen und auf die regionale Forschung von Expedia Group Media Solutions upcoming virtual events zugreifen.

Schauen Sie sich den Blog von Expedia Group Media Solutions an und besuchen Sie Twitter und LinkedIn, um weitere Reisetrends und Erkenntnisse aus unserer kundenspezifischen Forschung und 300 Petabyte exklusive globale Expedia Group-Reiseabsichts- und Nachfragedaten zu erhalten.

Methodik der Forschung

Für die Studie wurde im Oktober 2020 eine zusammengesetzte Gruppe von Best-in-Class-Panels mit 11.000 Reisenden aus 11 Ländern, darunter Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Großbritannien und die USA, eingesetzt. Die Befragten repräsentieren eine Vielzahl von Generationen und demographischen Merkmalen, um ein breites und umfassendes Verständnis dessen zu erhalten, was Reisende bei ihren Entscheidungen über Reiseziele, Transport und/oder Unterkunft berücksichtigen.

