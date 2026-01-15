Neue Geschäftsführung bei der VERBRAUCHER INITIATIVE
Zum 01.01.2026 übernehmen Miriam Bätzing (Inhaltliches) und Marina Tschernezki (Kaufmännisches) als Doppelspitze die Leitung des Bundesverbandes.
Wir freuen uns, die Nachfolge aus dem eigenen Haus heraus gestalten zu können. Der Übergang wurde in den letzten 12 Monaten vorbereitet und findet nun – mit dem wohlverdienten Ruhestand von Georg Abel – seinen Abschluss. Bewährte Strukturen, insbesondere der projektorientierte Ansatz, bleiben erhalten und bilden die Grundlage für neue Ideen. Wir blicken zuversichtlich und voller Vorfreude auf die kommenden Jahre und Projekte!
Inhaltlich stehen weiterhin die Kernthemen Umwelt & Klima, Ernährung & Gesundheit sowie Verbraucher60+ im Fokus. Gleichzeitig wollen wir neue Themen wie Künstliche Intelligenz, intergenerationale Fragen und den Wandel von Verbraucherrealitäten stärker aufgreifen und neue Zielgruppen ansprechen.
Wir danken Georg Abel für über drei Jahrzehnte engagierte Arbeit und freuen uns auf alle kommenden Projekte, Kooperationen und Gespräche – und auf alles, was wir gemeinsam bewegen werden.
Ein Interview (erschienen in VK 2025/4) mit weiteren Fakten und Perspektiven, lesen Sie hier.
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.
