Neue Geschäftsführung bei der COSCOM Computer GmbH

Next Generation – für eine erfolgreiche Zukunft:

Ebersberg bei München, im Mai 2022 – nach über 40 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte stellt die COSCOM Computer GmbH die Weichen für die Zukunft. Mit dem Gesellschafter-Generationswechsel im Familienunternehmen erfolgt auch die Berufung der neuen Geschäftsführung beim Fertigungssoftware-Spezialisten: Die beiden langjährigen Mitarbeiter Christian Erlinger und Knut Mersch übernehmen als neue Geschäftsführer zukünftig die Leitung des Unternehmens.

Als europaweit tätiges Software-Unternehmen ist die COSCOM Computer GmbH auf die Entwicklung und Implementierung von Fertigungssoftware- und Prozess-Lösungen in der Zerspanungsindustrie spezialisiert. Die gute Auftragslage, marktgerechte Softwarelösungen sowie der zielgerichtete Ausbau der Positionierung haben COSCOM an der Spitze der IT-Lösungsanbieter für Shopfloor-Digitalisierung und Prozessvernetzung im CNC-Umfeld etabliert. Um ein weiteres Wachstum des Familienunternehmens zu ermöglichen, wird neben dem kontinuierlichen Ausbau der Unternehmens-Fachabteilungen die COSCOM Geschäftsführung neu aufgestellt.

Neues Geschäftsführer-Team: Langjährige Mitarbeiter Christian Erlinger und Knut Mersch

Schon seit November 2018 unterstützten die langjährigen COSCOM Mitarbeiter Christian Erlinger und Knut Mersch als Mitglieder der Geschäftsleitung die Unternehmensführung. Mit der Bestellung der beiden Maschinenbauingenieure zum Geschäftsführer geht eine klare Führungsstruktur für das Unternehmen einher. Der erfahrene Produktmanager Christian Erlinger legt seine Schwerpunkte in die Unternehmensbereiche Vertrieb, Marketing und Consulting. Als IT-, CNC- und Digitalisierungsspezialist verantwortet Knut Mersch schwerpunktmäßig die Bereiche Produktentwicklung, Auftragsmanagement und interne IT.

Als Team haben beide an der Spitze des Unternehmens die Zukunft fest im Blick. „COSCOM positioniert sich als führender Anbieter für IT- und Digitalisierungs-Lösungen in der Zerspanungsindustrie. „Um zukünftig den unterschiedlichen Marktanforderungen sowohl im Produktions-, als auch im IT-Sektor gerecht zu werden, wird es eine unserer Hauptaufgaben sein, diese Positionierung in allen Bereichen des Unternehmens weiter zu festigen und strategisch weiter auszubauen. Dynamik in der Entwicklung, Innovation in der Lösung und Nachhaltigkeit im Tun sind die Eckpfeiler einer erfolgreichen Zukunft! „, so die beiden neuen Verantwortungsträger.

Nachhaltigkeitsstrategie für Stabilität, Zukunftsfähigkeit und gesundes Wachstum

Die COSCOM Computer GmbH hat mit ihrer neuen Doppelspitze und dem eingeleiteten Generationenwechsel eine solide Grundlage für eine gesunde, nachhaltige und zukunftsfähige Unternehmensentwicklung geschaffen. Innovation in den Lösungen und Stabilität in den Geschäftsbeziehungen wird so auch zukünftig im Fokus des Handels bei COSCOM stehen.

Weitere Informationen unter www.coscom.de

COSCOM ist ein führendes Software-Systemhaus, das Fertigungsdaten in der Zerspanungsindustrie vereinheitlich, vernetzt und optimiert. Die Verbindung zwischen dem ERP-System und der Fertigung steht dabei ganz oben. Rund um die CNC-Maschine werden Projekte in der Werkzeugverwaltung, im Tool- und Datenmanagement, im CAD/CAM und der Maschinensimulation sowie mit Infopoint / DNC-Vernetzung realisiert. Kompetenz im Consulting und zielorientiertes Projektmanagement sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg – ein Ansprechpartner, eine Verantwortung, ein erfolgreiches Projekt!

Durch die Vernetzung der COSCOM Software-Produkte entstehen unterschiedliche, schnittstellenfreie Prozess-Lösungen für die Vernetzung aller Teilnehmer im Shopfloor. Die Hauptnutzen für den Anwender liegen dabei in einem effizienteren Zerspanungsprozess mit besserer Produktqualität, höherer Termintreue und geringeren Produktionskosten. COSCOM bietet alles aus einer Hand – von der Softwareentwicklung über Prozessberatung, Vertrieb und Projektmanagement mit Implementierung bis hin zu Schulung/Coaching, Service und Support.

COSCOM ist seit 1978 am Markt aktiv und ist damit einer der erfahrensten Anbieter auf dem Gebiet der Fertigungsautomatisierung und -digitalisierung in der Zerspanung. Aktuell sind europaweit rund 6.000 COSCOM-Lösungen und etwa 25.000 Maschinen und Anlagen mit COSCOM-Systemen vernetzt. COSCOM als Partner, das bedeutet für den Kunden Investitionssicherheit, Zukunftssicherheit und Innovationssicherheit.

Firmenkontakt

COSCOM Computer GmbH

Christian Erlinger

Anzinger Str. 5

85560 Ebersberg

+49 8092 20 98 0

+49 8092 20 98 900

cc-pr@lead-industrie-marketing.de

http://www.coscom.de

Pressekontakt

LEAD Industrie-Marketing GmbH

André Geßner

Hauptstraße 46

83684 Tegernsee

+49 8022 91 53 188

+49 8022 91 53 189

info@lead-industrie-marketing.de

http://www.lead-industrie-marketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.