Neue Geschäftsführerin für InfectoPharm Österreich

Christine Bellina verantwortet die erfolgreiche Niederlassung in Wien

Heppenheim/Wien, 6. Februar 2025 – Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH begrüßte zum 1. Januar 2025 Mag. pharm. Christine Bellina (47) als neue Geschäftsführerin der österreichischen Niederlassung in Wien. Die erfahrene Pharmamanagerin von zuletzt Galapagos Biopharma und Alfasigma kann auf 19 Jahre in Marketing und Vertrieb zurückblicken, auf die Einführung von Innovationen und den Aufbau von Niederlassungen. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie nun umsatzstarken Arzneimitteln aus dem Produktportfolio von InfectoPharm in Österreich weitere Wachstumschancen eröffnen und den Transfer der in Deutschland etablierten Servicemarke „consilium“ vorantreiben. Das internationale Geschäft ist ein wesentlicher Wachstumsgarant des hessischen Mittelständlers und macht aktuell ein Drittel des Jahresumsatzes von insgesamt rund 300 Millionen Euro aus.

„Weiterhin mit unserem erstklassigen pädiatrischen, dermatologischen und Hals-Nasen-Ohren-Produktportfolio starke Zeichen am österreichischen Markt setzen“, so beschreibt Christine Bellina das wesentliche Ziel für ihr erstes Jahr als Geschäftsführerin. Die schnell wachsende InfectoPharm-Gruppe ist europaweit mit ausgewählten Arzneimitteln aus dem deutschen Portfolio sichtbar. Auf die initiale Gründung der Niederlassung in Wien 2017 folgten weitere in London, Mailand und Lyon. In Österreich vertreibt InfectoPharm rund 30 Präparate, darunter bekannte wie Ritalin® LA zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), InfectoCiproCort® Ohrentropfen, das Aknemittel Clienzo® und die bewährte Erkältungsmarke Aeromuc®.

„Schon in diesem Jahr werden weitere Präparate folgen,“ kündigt Dr. Markus Rudolph an, Geschäftsführer von InfectoPharm. „Österreich ist ein dynamischer Absatzmarkt und noch lange nicht erschlossen. Mit unserem breiten und stetig wachsenden Portfolio wollen wir sowohl die Ärzte mit herausragenden Präparaten in der Therapie der Patienten als auch die Apotheken in der Beratung mit unseren frei verkäuflichen Produkten und starken Marken unterstützen.“

So soll auch das in Deutschland erfolgreiche wissenschaftliche Beratungs- und Fortbildungsangebot im „consilium“ weiter für Österreich adaptiert werden. Der produktneutrale Service für Angehörige von Heilberufen prägt InfectoPharm seit Firmengründung und bedient heute alle Facetten der modernen Wissenschafts- und Kundenkommunikation.

Vita Christine Bellina

Die gebürtige Kärntnerin Bellina schloss ihr Pharmaziestudium an der Karl Franzens Universität Graz mit Auszeichnung ab. Direkt danach, 2006, begann sie ihre erfolgreiche Karriere bei Merck Sharp & Dohme. Nach weiteren Stationen bei Servier und Merck führte ihr Weg 2013 zu Gilead Sciences, wo sie acht Jahre lang die Therapielandschaft von Hepatologie und Immunologie prägte. Als Geschäftsführerin, zuerst bei Galapagos Biopharma und dann Alfasigma, hat sie bereits erfolgreich Unternehmen und auch Marken am österreichischen Markt etabliert.

Bellina löst Viktoria Sabathiel ab, die seit September 2017 als Marketing- und Vertriebsleiterin die Niederlassung in Österreich aufbaute und für InfectoPharm weiter tätig bleibt.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Dermatologie und HNO-Heilkunde. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, Sonormed GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber 2022“ und „Krisensicherstes Unternehmen 2023“ von Creditreform.

