Neue Generation des TOUGHBOOK 40 für den Außendienst mit Edge-KI-Funktion

Das neueste TOUGHBOOK 40 Modell von Panasonic verfügt über einen KI-fähigen Intel® Prozessor sowie verbesserte Konnektivität und Grafikleistung.

Wiesbaden, DE. 19. Juni 2024 – Panasonic Connect hat das erste TOUGHBOOK mit KI-Verarbeitung im Edge-Bereich angekündigt. Das TOUGHBOOK 40 mk2 ist mit der Intel® AI Boost Neural Processing Unit (NPU) ausgestattet, die die Effizienz und Genauigkeit für mobiles Arbeiten in jeglichen Branchen erheblich steigert. Die eigenständigen KI-Funktionen, die keine Netzwerkverbindung erfordern – ermöglichen Nutzern im Außendienst weitere Produktivitätssteigerungen: Sie helfen bei der Fehleranalyse und bringen mehr Tempo für das Bereitstellen von Daten sowie für das Bearbeiten administrativer Aufgaben.

KI-Funktionen unterstützt durch verbesserte Grafikleistungen

Als eines der ersten robusten Notebooks mit Windows 11 Pro und Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 135H (mit Intel vPro-Technologie®) bietet das neue 14″ TOUGHBOOK 40 Edge-KI-Fähigkeiten. Für Nutzer, die unübertroffene Leistung für anspruchsvollste Anwendungen benötigen, bietet der optionale neue Intel® Core™ Ultra7 Prozessor 165H (mit Intel vPro® Technologie) eine zusätzliche Steigerung der Rechenleistung.

Beide Prozessoren verfügen über einen dedizierten KI-Chipsatz. Dieser ermöglicht es, Daten mithilfe künstlicher Intelligenz zu sammeln, zu speichern und zu analysieren, ohne Daten über eine Cloud-Verbindung hoch- und herunterzuladen zu müssen – und ohne die Gesamtperformance und Rechenleistung des Geräts zu beeinträchtigen. Dies ist besonders für Nutzer im Außendienst und im Militär nützlich. Insbesondere diejenigen, die Geräte an abgelegenen Orten ohne Mobilfunk- bzw. Wireless-Verbindung nutzen, können so KI zur Steigerung der Effizienz und zur Reduktion manueller Fehler bei der Datenerfassung einsetzen.

So können etwa Servicetechniker, die Zugriff auf elektrische Schaltpläne und Schaltbilder auf ihrem Gerät haben, KI-gestützte Computer-Vision-Technologie mit der Kamera des Geräts kombinieren, um genau zu zeigen, wo die Kabelverbindungen liegen sollten. Darüber hinaus können KI-Prozessoren zur automatischen Erstellung von Inspektionsberichten verwendet werden, was erheblich administrative Zeit und Ressourcen vor Ort spart.

Der Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 135H des TOUGHBOOK 40 mk2 verfügt über den Intel® Arc™ Grafikprozessor*, der eine exzellente Grafikleistung und KI-generierte Grafiken ermöglicht.

„Das allererste TOUGHBOOK Notebook mit Edge-KI-Verarbeitungsfähigkeit ist ein echter Game Changer auf dem Markt für robuste Geräte. An abgelegenen Standorten sind Arbeitskräfte nicht mehr auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen, um die endlosen Möglichkeiten der KI zu nutzen“, sagt Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager bei Panasonic Connect. „Aktuelle Untersuchungen von Panasonic zeigen, dass Computer-Vision-Technologien die Produktivität in den nächsten drei Jahren um 42 Prozent steigern werden. Arbeitskräfte im Außendienst erhalten bereits jetzt ein zukunftsweisendes Gerät, das keine Kompromisse bei Leistung oder Konnektivität eingeht.“

Zukunftssichere Konnektivität

Als eines der ersten robusten Notebooks kommt das TOUGHBOOK 40 mk2 mit der neuesten Intel® Wi-Fi 7 BE200 Ausstattung – und ist somit besser vernetzt als je zuvor. Die erhöhte Konnektivitätsgeschwindigkeit (bis zu 5,8 Gbit/s und mehr als 2x im Vergleich zu Wi-Fi 6E) und die extrem niedrige Latenz ermöglichen Nutzern zuverlässige, superschnelle Wi-Fi-Datenübertragungen, wenn sie zurück im Büro oder einem Stützpunkt sind.

Für Remote-Arbeitende ist das neue TOUGHBOOK 40 optional mit 4G- und 5G-Konnektivität mit eSIM-Unterstützung ausgestattet. Das bietet zuverlässige Konnektivität für unterwegs.

Marktführende Robustheit und Modularität

Das TOUGHBOOK 40 mk2 zeichnet sich durch die marktführende Robustheit und Modularität von Panasonic TOUGHBOOK aus. Es bietet modernen mobilen Arbeitskräften die perfekte Unterstützung, unabhängig von der Aufgabe, Anwendung oder Arbeitsumgebung.

Das neueste TOUGHBOOK 40 ist IP66**-zertifiziert, was die Resistenz gegen Wasser und Staub betrifft. Es kann problemlos bei Temperaturen zwischen -29 °C und +63 °C** betrieben werden, ohne dass die Produktivität beeinträchtigt wird. Neben austauschbarem Akku, Speicher und RAM verfügt das 40 mk2 über vier zusätzliche Erweiterungsbereiche, die für eine maximale Flexibilität sorgen.

Die erhöhte Grafikleistung und die KI-fähige Edge-Verarbeitung beeinträchtigen die Akkuleistung des TOUGHBOOK 40 mk2 nicht. Das 40 mk2 läuft bis zu 12 Stunden (MobileMark 25) mit einem einzigen Akku und gibt so Sicherheit bei der Nutzung stromintensiver Anwendungen.

Das TOUGHBOOK 40 mk2 kommt im 2. Quartal 2024 auf den Markt. Weitere Informationen zum TOUGHBOOK 40 mk2 finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/toughbook/toughbook-40-mk2

*wenn 2 RAM-Module installiert sind

**getestet von einem unabhängigen Drittlabor gemäß MIL-STD-810H und IEC 6052

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic-Gruppe, die heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie ist, wechselte am 1. April 2022 in ein operatives Unternehmenssystem mit der Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft und acht Unternehmen unter ihrem Dach. Die Gruppe meldete einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen) für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr. Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Besuchen Sie auch die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

