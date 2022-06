Neue General Sales Managerin für Clevertouch

Julia Moore zeichnet für den Vertrieb in Deutschland verantwortlich

München, 27. Juni 2022: Julia Moore ist seit 1. Juni 2022 neue General Sales Managerin Deutschland des britischen AV-Spezialdistributor Sahara Presentation Systems – seit Herbst 2020 Teil der Boxlight Inc. Mit Moore holt sich Clevertouch eine erfahrene Managerin in puncto Präsentationstechnik ins Team.

Vor ihrem Start bei Clevertouch hat Julia Moore als Area Sales Managerin bei einem Displayhersteller fünf Jahre lang umfassendes Branchen-Know-how in den für Clevertouch zentralen Bereichen Collaboration, Videoconferencing und Digital-Signage gesammelt und war davor u.a. bei einem Labelprinter-Hersteller sowie einem IT-Ausstatter beschäftigt.

Julia Moore bringt dank eines Lehramtstudiums sowie einem zusätzlichen Abschluss in Business Management ideale Voraussetzungen für ihre neue Aufgabe bei Clevertouch mit: „Aufgrund meiner Erfahrungen im Schulbereich kann ich sehr gut nachvollziehen, wie dringend nötig hier leistungsstarke Technologien wie Clevertouch gebraucht werden, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben“, so Moore. Darüber hinaus konnte sie aber auch im Corporate-Bereich ganz deutlich beobachten, dass der Bedarf an Lösungen für mobile Kommunikation kontinuierlich steigt. Egal, ob für den mobiler Arbeitsplatz, Home-Office oder Coworking-Spaces mit BYOD-Konzepten.

„Daher freue ich mich sehr, jetzt zusammen mit dem ganzen Team die Marke Clevertouch noch stärker als einer der großen Player im deutschen Markt zu etablieren und den bereits eingeschlagenen Weg hin zum Komplettlösungsanbieter für Präsentationstechnik, Collaboration und Digital Signage konsequent weiterzugehen“, erklärt Julia Moore.

Julia Moore ist vierzig Jahre alt, hat zwei Kinder und geht in ihrer Freizeit gerne joggen.

Clevertouch ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann die Marke auf zwölf Jahre innovative Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Hersteller von Touchscreen-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: www.clevertouch.com

