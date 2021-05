Neue Funktionen in BeyondTrust Privileged Remote Access 21.1

Beschleunigtes Onboarding, Zugriff auf Raspberry Pi und erweitere RDP-Funktionalität

BeyondTrust, globaler Marktführer für Privileged Access Management, hat die Version 21.1 der Fernzugriffslösung Privileged Remote Access veröffentlicht. Die Enterprise-Lösung bietet die erforderlichen Kontroll-, Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen, damit autorisierte Mitarbeiter, Dienstleister, Vertragspartner und Lieferanten sicheren Zugriff ohne Einsatz von VPN (Virtual Private Network) erhalten. Mit der neuen Version beschleunigt BeyondTrust das Onboarding von Drittanbietern, ermöglicht sichere Zugriffe auf Raspberry Pi und erweitert die RDP-Funktionalität.

BeyondTrust Privileged Remote Access reduziert die Angriffsfläche und erhöht die Produktivität im Unternehmen:

-Durchsetzung einer Least-Privilege-Strategie, damit Nutzer nur mit den für ihre Arbeit erforderlichen Zugriffsrechten arbeiten

-Individuelle Verantwortlichkeit und Zuordnung für Gemeinschaftskonten

-Nutzerspezifische Vergabe von Zugriffsrechten auf Endpoints anhand von Whitelist-/Blacklist-Vorgaben

-Keine Konfiguration und Installation von VPN-Diensten auf Endgeräten der Lieferanten und Privatrechnern der Remote-Mitarbeiter erforderlich

-Schutz privilegierter Zugangsdaten

“Remote Access ist häufig gerade bei Drittanbieterzugriffen die größte Schwachstelle im Netzwerk”, bemerkte Dan DeRosa, Chief Product Officer bei BeyondTrust. “VPNs bieten breite und meist zu weit gefasste Zugriffsmöglichkeiten auf Netzwerkressourcen. Mit BeyondTrust Privileged Remote Access vermeiden Administratoren riskante Alles-oder-Nichts-Strategien beim Fernzugriff. Sie können alle Verbindungen über einen einheitlichen Zugriffsweg bündeln, um die Angriffsfläche zu verringern und IT-Compliance-Anforderungen für die Protokollierung einzuhalten.”

Externe Dienstleister, die auf das Netzwerk und die Anwendungen einer Organisation zugreifen, halten sich häufig nicht an die Sicherheitsvorgaben. Die neue Onboarding-Funktion in Privileged Remote Access optimiert nicht nur den Prozess, sondern gibt Organisationen auch mehr Kontrolle über Remote-Access-Aktivitäten von Drittanbietern. Darüber hinaus sind Administratoren in der Lage, die Verwaltung von Dienstleistern und internen Nutzern an einen vertrauenswürdigen Systemadministrator zu delegieren.

BeyondTrust Privileged Remote Access ermöglicht jetzt auch sichere Zugriffe auf Raspberry Pi, so dass privilegierte Nutzer mehr Verbindungen zu nicht beaufsichtigten IT-Systemen aufbauen, IT-Administrationsarbeiten ausführen und die Geräteverwaltung auf einen bestimmten Personenkreis beschränken können. Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, den Organisationen wegen seiner geringen Kosten und Modularität sowie aufgrund des offenen Designs einsetzen.

Version 21.1 verfügt über neue Funktionen für BYOT-Initiativen (Bring Your Own Tools), insbesondere RDP-Jump-Elemente. Die neuen Einstellungsmöglichkeiten, die für Desktop Access Console-Benutzer verfügbar sind, ermöglichen RDP-Jump-Elementen, native RDP-Funktionen einzubinden, Funktionen für Jump-Elemente zu erweitern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. All dies lässt sich zudem überwachen und sitzungsspezifisch protokollieren.

Weitere Funktionen von BeyondTrust Privileged Remote Access 21.1 im Überblick:

-Erweiterungen für BeyondTrust Vault

-Unterstützung von macOS Big Sur

-Vollständige Kontrolle der Web-Benutzeroberfläche

Weitere Informationen über BeyondTrust Privileged Remote Access sowie Evaluierungsmöglichkeiten erhalten Sie unter: https://www.beyondtrust.com/de/remote-access .

BeyondTrust ist globaler Marktführer für Privileged Access Management (PAM) und ermöglicht Organisationen eine umfassende Absicherung aller Nutzerprivilegien. Das integrierte Produkt- und Plattformangebot stellt die branchenweit fortschrittlichste PAM-Lösung bereit, mit der Unternehmen ihre Angriffsfläche in klassischen, hybriden und Cloud-Umgebungen verkleinern.

BeyondTrusts ganzheitlicher Ansatz für Universal Privilege Management vereint Lösungen zu Privileged Remote Access, Endpoint Privilege Management, Privileged Password Management sowie auch Remote Support. BeyondTrust sichert und schützt privilegierte Zugriffe auf IT-Systeme, Passwörter und Endpunkte, um Unternehmen die erforderliche Visibilität und Kontrolle zur Reduzierung von Risiken und Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu verschaffen. Mit einem weltweiten Partnernetzwerk unterstützt BeyondTrust über 20.000 Kunden, zu denen 70 Prozent der Fortune-500-Unternehmen zählen.

