Neue Form des Lernens – Ayurveda-E-Learning

Das Lernen, wie wir es kennen, ändert sich immer mehr.

Viele Menschen sind wissbegieriger geworden und wollen ihr volles Potenzial durch Bewusstseinsveränderungen ausschöpfen. Durch die digitale Welt ist es einfacher und schneller denn je geworden an Informationen zu kommen.

Ich stelle das gerade beim Thema “Ayurveda” fest.

Ayurveda ist ein vorzügliches Gesundheitsvorsorge-System. Es hilft Menschen direkt, ihr Leben gesünder und erfüllter zu gestalten.

Ayurveda ist aber auch für Menschen im Gesundheitsbereich eine vorzügliche Möglichkeit, neue Inhalte für ihre Kunden anbieten zu können, z.B. Ayurveda-Praktizierende, Yoga-Anbietern, Heilpraktikern, Physio-Therapeuten u.v.m.

Heute sind Reisen komplizierter geworden und oft sind die Nebenkosten fürs Reisen und für die Übernachtung solcher Fortbildung genauso hoch oder höher, wie die Fortbildung selbst.

Auch stelle ich immer öfter fest, dass “zu Hause weg sein”, sei es privat oder im Geschäft ist nicht immer leicht. Genau da gibt es jetzt meine Online-Kurse und Ausbildungen. Diese sind im eigenen Rhythmus erlernbar und die Teilnehmer haben genauso die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen bezüglich Fragen und Erfahrungsaustausch, wie bei einem Direkt-Unterricht hier in Gundelfingen an der Donau.

Vor einigen Tagen kam eine Kundin zu mir und erzählte mir freudestrahlend, dass sie jetzt einen Yoga Kurs Online durchführt. Sie war schon Mitte 60 und meinte: vor einigen Monaten wäre das für sie noch undenkbar gewesen.

Sie war auch hoch erfreut, dass es jetzt bei mir die Schulungen: “Ayurveda-Basics – die Ayurveda-Konstitutions-Bestimmung” und den Kurs “Grundlagen des Ayurveda-Küche” online gibt. Das Feedback ist auch sehr schön, im praktischen Teil ist es so, als schaue man direkt über meine linke Schulter und bekommt alles mit, was man wissen muss, um Ayurveda leicht ins eigene Leben zu integrieren.

Ich habe mich auf diese neue Dimension der Online-Schulungen im Ayurveda eingestellt. Es ist für mich schön, zu sehen, wie positiv dies auch angenommen wird.

Ich freue mich natürlich besonders darüber, dass auch viele Menschen, die sich näher mit diesem Gesundheits-Vorsorgesystem “Ayurveda” beschäftigen wollen, es auch genießen, dass dies jetzt Online mit einer intensiven persönlichen Betreuung möglich ist.

Mit neuen Zeiten kommen auch neue Chancen und Möglichkeiten auf uns zu, die es uns erleichtern – wenn wir sie denn nutzen! – das Beste aus uns herauszuholen. Und das sollte doch das Ziel von jedem sein!

“Werde Dein bestmögliches Ich und erfolgreich und gesund sein ist das, was Ayurveda dafür in Aussicht stellt: Ayurveda schenkt ein altes und bewährtes Erfahrungswissen für mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude und für ein glückliches Leben.”

Hier geht es zu den Online-Schulungen der Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler in Gundelfingen / Donau. Gerne berate ich auch persönlich, wenn noch Fragen offen sind.

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule. Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation und berät Paare und Familien, anstehende Probleme lösungs-orientiert anzugehen.

Weitere Schwerpunkte seiner sind Ernährungsberatung und das Entwickeln von Gesundheits-Seminaren, wie Kochkurse, Abnehmkurse, Fastenwochen, Stressbewältigungs-Strategien – Live-Veranstaltungen und digitale Produkte.

Er ist als Autor, Co-Autor, Schulungsleiter sowie Privatdozent für Ayurveda tätig und führt Ayurveda-Inhouse-Schulungen in Hotels. Beautyfarmen und Gesundheits-Zentren durch.

Das Ziel ist es, noch vielen Schülerinnen und Schülern sowie Interessierten das ganzheitliche Konzept der indischen Lehre Ayurveda näher zu bringen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

