Neue foodjobs Gehaltsstudie

Das verdienen Mitarbeitende im Bereich Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung in der Lebensmittelbranche

-Das durchschnittliche Brutto-Jahresgehalt liegt derzeit bei 57.000 EUR

-59,4 % der befragten Fach- und Führungskräfte sind mit ihrem Einkommen zufrieden

-Gender-Gap: Männer verdienen 9 % mehr, Frauen sind zufriedener

29.04.2026, Düsseldorf

foodjobs erhebt in diesem Jahr erstmalig die Gehälter von berufserfahrenen Fach- und Führungskräften in der Lebensmittelbranche. Die Auswertungen zum Bereich QM/QS liegen nun in einer ersten Teilstudie vor. Im Spätsommer folgt die umfassende Gesamtstudie.

Mitarbeiter:innen in QM/QS erzielen laut Studie im Durchschnitt ein Brutto-Jahresgehalt von 57.000 EUR.* Die Hälfte aller Befragten liegt mit ihrem Einkommen zwischen 49.100 EUR und 68.000 EUR. In Einzelfällen werden Spitzengehälter von mehr als 100.000 EUR erreicht. Im direkten Vergleich der Durchschnittsgehälter von Frauen (56.000 EUR) und Männern (60.800 EUR) in diesem Funktionsbereich ergibt sich ein Gender-Pay-Gap von 9 %.

Das Gehalt von Fach- und Führungskräften mit derselben Positionsbezeichnung fällt teils sehr unterschiedlich aus. Je höher das Karrierelevel, desto größer wird die Spanne um den Median. Während 50% aller QM/QS-Mitarbeiter:innen zwischen 44.900 EUR und 56.000 EUR verdient, liegt die Range bei der Hälfte aller Führungskräfte im Top-Management zwischen 60.100 EUR und 86.300 EUR. Hier sind auch Brutto-Jahresgehälter von weit über 100.000 EUR möglich. Weitere beeinflussende Faktoren sind Berufserfahrung, Unternehmensgröße sowie Personal- und Budgetverantwortung. 15 Jahre Berufserfahrung können das Einstiegsgehalt von durchschnittlich 45.000 EUR mehr als verdoppeln. Auch die Übernahme von Führungsverantwortung steigert das Einkommen enorm. Bei sechs oder mehr Mitarbeiter:innen können Durchschnittsgehälter von 71.600 EUR erzielt werden.

Untersucht wurde außerdem die Zufriedenheit im Job. 59,4 % aller Befragten geben an, mit ihrem Einkommen zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Mit 62,9 % ist die Zufriedenheit bei weiblichen Fach- und Führungskräften trotz Gender-Pay-Gap besonders ausgeprägt. Bei den Männern ergibt sich ein Wert von 56,4 %.

In Hinsicht auf Geschlecht, Wirtschaftszweig und Bildungsgrad setzt sich die Stichprobe folgendermaßen zusammen: 70 % der Teilnehmenden sind Frauen, 30 % Männer. 63 % kommen aus der Lebensmittelindustrie, 13 % aus dem Handel und 8 % aus dem Foodservice. 16 % verteilen sich auf die übrigen Wirtschaftszweige. Der Großteil der Befragten gibt außerdem einen akademischen Werdegang an. 46 % haben ein Diplom oder einen Masterabschluss, 30 % haben ihr Studium mit einem Bachelor beendet. 10 % sind Meister oder Techniker.

Mitarbeitende in QM/QS übernehmen in der Lebensmittelwirtschaft eine wichtige Schlüsselrolle. Sie sind mit der Einhaltung geltender Lebensmittelgesetze, -vorschriften und -zertifizierungen betraut und stellen zusätzlich sicher, dass die Produktion auch unternehmensinternen Vorgaben und Standards entspricht. Indem sie also eine zuverlässige Qualität gewährleisten, steigern sie die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen in das Unternehmen – mit positivem Einfluss auf dessen wirtschaftliche Stabilität.

Mitarbeitende aus den Bereichen Produktion, Technik, Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Personal, Einkauf und Logistik / Supply Chain Management sind nach wie vor eingeladen, an der Studie teilzunehmen.

Zur Umfrage: https://de.surveymonkey.com/r/foodjobs-Gehaltsstudie



Die gesamte Studie sowie das Infochart stehen kostenlos zum Download bereit unter:

https://www.foodjobs.de/gehalt/lebensmittelbranche-qualitaetsmanagement-qualitaetssicherung



Die Ergebnisse dieser Teilstudie basieren auf Antworten von 379 Fach- und Führungskräften aus dem Funktionsbereich QM/QS, die im Zeitraum von Januar bis April 2026 an unserer Umfrage teilgenommen haben.

* Angegeben wird das Brutto-Jahresgehalt inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie variablen Zuschüssen wie Boni und Provision. Firmenfahrzeuge wurden mit 6.000 EUR jährlich verrechnet. Teilzeitbeschäftigungen wurden auf eine 40-Stunden-Woche hochgerechnet. Der Durchschnittswert wird durch den Median ausgedrückt. Das heißt, die eine Hälfte liegt unter und die andere Hälfte über dem Medianwert.

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