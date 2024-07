NEUE EXKLUSIVE ERLEBNISSE FÜR VILLEN-GÄSTE

THE ROMANOS, A LUXURY COLLECTION RESORT, COSTA NAVARINO

München/Messinia, 22. Juli 2024. Das The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino hat eine Reihe neuer exklusiver Erlebnisse für all jene Gäste auf den Weg gebracht, die fünf Nächte oder länger in den Villen des Resorts verbringen. Gelegen in Costa Navarino, dem nachhaltig ausgerichteten Reiseziel im Südwesten des Peloponnes, ist das Resort umgeben von üppiger Natur und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Ionische Meer.

Zu den neuen Angeboten für die Gäste der Royal Villas „Koroni“ und „Methoni“ gehören ein kostenloser Hubschrauberflug zum Resort oder eine ganztägige Segelfahrt zur unbewohnten Insel Sfaktiria in der historischen Bucht von Navarino, zum Strand Voidokilia und zur Insel Proti. Alternativ können die Gäste an einer privaten Tour zur archäologischen Stätte des antiken Messini teilnehmen, einer der am besten erhaltenen Stätten Griechenlands. Die Royal Villas verfügen über drei Schlafzimmer, einen privaten Fitnessraum, eine Sauna mit Spa-Bereich sowie über großzügige Essbereiche, einen großen Pool und eine Grillterrasse.

Gäste, die fünf oder mehr Nächte in den Master Infinity Villas und Ambassador Villas verbringen, können in die Jahrtausende alte Geschichte eintauchen, indem sie an einer kostenlosen privaten Führung durch den Nestor-Palast teilnehmen, der nur zehn Autominuten vom The Romanos Resort entfernt liegt, sowie an einer kostenlosen Bootsfahrt in den kristallklaren Gewässern Messiniens.

Die zehn Villen am Rande des Dunes Beaches mit direktem Blick auf das Ionische Meer garantieren absolute Privatsphäre. Sie sind zwischen 142 m² und 660 m² groß und bieten private Pools, geräumige Wohnzimmer und Terrassen sowie direkten Strandzugang. Darüber hinaus haben alle Villengäste einen eigenen Villenbetreuer und Butlerservice, privaten Check-in, Bettwäsche und Accessoires designed by Frette sowie eine täglich gefüllte Minibar. Alle Villengäste, die mehr als fünf Nächte bleiben, erhalten zudem einen kostenlosen Limousinen-Flughafentransfer von und nach Athen oder Kalamata.

Abenteuerlustige Villengäste können jetzt auch einen privaten Tauch- oder Schnorchelausflug rund um die Insel Proti buchen, die aufgrund ihrer klaren Sicht mit 15 Tauchplätzen ein einzigartiges Tauchgebiet ist. Für Feinschmecker bieten die neuen maßgeschneiderten Erlebnisse die Möglichkeit, ein kulinarisches Festmahl mit einem exklusiven 12-Gänge-Blindverkostungsmenü an Bord einer Privatyacht zu buchen, das vom reichen kulinarischen Erbe Griechenlands inspiriert ist.

Die jungen Gäste können den messinischen Sternenhimmel erkunden und die Sterne bestaunen, wenn sich der Außenbereich der Villen am Abend in einen magischen Campingplatz verwandelt, oder eine private Zauber- und Ballonshow sowie Filmabende für die ganze Familie auf der Terrasse der Villa mit einem Menü ihrer Wahl genießen. Sportbegeisterte Kinder können im Juli und August an den Fußballcamps des FC Bayern und der NBA-Basketballschule teilnehmen und dort Privatstunden nehmen.

Allen Gästen des The Romanos sind außerdem die zahlreichen sportlichen Aktivitäten und authentischen Erlebnisse zugänglich, die Costa Navarino zu bieten hat, wie z.B. die traditionelle Oliven- und Weinernte, Kochkurse im Dorf, Astronomie-Nächte und philosophische Wanderungen. Für endlosen Wasserspaß können Sportbegeisterte im Watersports Centre by Moraitis Kitesurfen, SUP, Windsurfen und mehr ausprobieren oder mit Navarino Outdoors bei Rad- und Wandertouren in die üppige messinische Natur eintauchen. Sie können auch Golf auf den vier Golfplätzen sowie Tennis, Padel und Pickleball im Mouratoglou Tennis Centre mit seinen 17 hochmodernen Plätzen spielen.

Die Navarino Agora steht allen Besuchern offen und bietet einen Mikrokosmos an Erlebnissen, der von Shopping und Gastronomie bis hin zu einem Open-Air-Kino, Konzerten und kulturellen Veranstaltungen unter dem messinischen Himmel reicht.

An der gesamten Costa Navarino gibt es eine große Auswahl von mehr als 40 gastronomischen Einrichtungen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Küchen bieten – von den lokalen messinischen Geschmäckern bis zur gehobenen Küche – und die allesamt frische Produkte aus der Region verwenden. Auf die kleinen Gäste warten endlose Stunden Spaß im Aquapark mit seinen sechs Wasserrutschen. Im Cocoon Care Center für Säuglinge und Kleinkinder von 4 Monaten bis 3 Jahren und im SandCastle für Kinder von 4 bis 12 Jahren werden die Kids mit ganztägigen Aktivitäten unterhalten. Darüber hinaus ist die Division 16 ein großartiger Bereich für Jugendliche, die sich bei Bowling, Karaoke und VR-Spielen vergnügen wollen.

Costa Navarino ist nur 45 Minuten vom internationalen Flughafen Kalamata entfernt. Discover fliegt von München ab Mai bis November zweimal wöchentlich nach Kalamata. Frankfurt hat mit Condor zwei wöchentliche Verbindungen von Juni bis Oktober und Düsseldorf wird ebenso zweimal pro Woche zwischen Mai und Oktober von Eurowings bedient. Von Wien aus hat Austrian von Juni bis September zwei wöchentliche Umläufe, Ryanair bietet von Juni bis Oktober zwei wöchentliche Flüge von Wien nach Kalamata an. In der Schweiz hat Edelweiss bis November zwei wöchentliche Umläufe von Zürich nach Kalamata sowie Swiss eine Flugverbindung von Genf nach Kalamata (29. Juni bis 31. August). Darüber hinaus bieten die Airlines auch ein breites Flugangebot nach Athen an. Ein luxuriöser Limo-Transfer nach Costa Navarino kann arrangiert werden, das circa drei Fahrstunden von Athen entfernt ist.

Alle Angebote müssen im Voraus gebucht werden und sind abhängig von der Verfügbarkeit.

Weitere Informationen und Buchungen unter romanoscostanavarino.com.

Über Costa Navarino

Costa Navarino ist ein nachhaltiges Reiseziel im Mittelmeer, das in Messenien, im Südwesten der Peloponnes in Griechenland liegt. Die Region zeichnet sich durch eine atemberaubende Küstenlandschaft und ihre 4.500 Jahre alte Geschichte aus. Die Philosophie von Costa Navarino wird von dem aufrichtigen Wunsch geleitet, die natürliche Schönheit und das Erbe Messeniens zu bewahren. Das Reiseziel umfasst verschiedene Standorte mit Fünf-Sterne-Hotels und luxuriösen Privatresidenzen, ein Golf-Erlebnis von Weltklasse und zahlreichen Aktivitäten, die das ganze Jahr über angeboten werden. In den Navarino Dunes befinden sich das The Romanos, ein Luxury Collection Resort, das The Westin Resort Costa Navarino und die Costa Navarino Residences. Navarino Bay beherbergt das Mandarin Oriental, Costa Navarino, das W Costa Navarino und die Navarino Agora, einen kuratierten Marktplatz. Beide Standorte verfügen über einen 18-Loch-Signature-Golfplatz, in den Navarino Hills stehen noch zwei weitere Signature-Golfplätze zur Verfügung.

www.costanavarino.com

Bildquelle: Costa Navarino