Neue EU-Regeln für Künstliche Intelligenz greifen: Hakan Ersu startet EU AI Act Beratungsstelle für Unternehmen

Der Marketing-, Vertriebs- und Digitalisierungsexperte erweitert sein Beratungsportfolio um AI Governance und KI-Compliance – mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation als EU AI Act-Beauftragter.

Künstliche Intelligenz verändert Unternehmen in rasantem Tempo. Seit dem 2. August 2026 ist zugleich eine weitere zentrale Stufe des europäischen EU AI Acts anwendbar. Ob Vertrieb, Marketing, Recruiting, Kundenservice oder interne Prozesse – KI-Systeme sind längst fester Bestandteil des unternehmerischen Alltags. Gleichzeitig steigen mit dem europäischen EU AI-Act die Anforderungen an den verantwortungsvollen und rechtskonformen Einsatz dieser Technologien.

Vor diesem Hintergrund erweitert Unternehmer und Wachstumsberater Hakan Ersu sein Beratungsportfolio gezielt um den Bereich AI-Governance und KI-Compliance. Mit der erfolgreichen Zertifizierung zum „ EU AI Act-Beauftragten mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“ verfügt er nun über nachgewiesene Kompetenzen, Unternehmen bei der Einordnung, Bewertung und Umsetzung der Anforderungen der europäischen KI-Verordnung zu begleiten.

KI ist kein Zukunftsthema mehr – sondern Unternehmensrealität

Während viele Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) bereits täglich einsetzen, fehlt häufig ein strukturierter Überblick darüber, welche Systeme genutzt werden, welche Risiken bestehen und welche regulatorischen Anforderungen damit verbunden sind. Dabei betrifft der EU AI Act nicht nur Entwickler von KI-Systemen, sondern auch Unternehmen, die KI im betrieblichen Alltag einsetzen – beispielsweise im Marketing, Recruiting, Kundenservice oder in administrativen Prozessen. Erste Pflichten gelten bereits heute, weitere Anforderungen werden schrittweise bis 2027 wirksam.

Seit gestern, dem 2. August 2026 ist die nächste entscheidende Stufe des EU AI Acts Realität. Was für viele Unternehmen lange nach Zukunftsmusik klang, wird damit zunehmend zur konkreten Managementaufgabe.

„Viele Unternehmen verbinden den EU AI Act zunächst mit Verboten oder Bürokratie. Ich sehe darin vor allem die Chance, KI professionell, verantwortungsvoll und wirtschaftlich sinnvoll in Unternehmen zu integrieren. Gute Compliance schafft Klarheit – und genau dadurch entsteht mehr Handlungsspielraum für Innovation.“ – Hakan Ersu (TÜV-zertifizierter EU AI Act Beauftragter)

Neue Spezialisierung ergänzt bestehende Beratung

Die zusätzliche Qualifikation versteht Hakan Ersu ausdrücklich nicht als Neuausrichtung, sondern als konsequente Erweiterung seiner bisherigen Tätigkeit.

Seit mehreren Jahren begleitet er Unternehmen bei den Themen Marketing, Vertrieb, Digitalisierung, Prozessoptimierung sowie dem strategischen Einsatz moderner Technologien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung effizienter Vertriebs- und Kommunikationsprozesse, der Gewinnung von Neukunden, dem Einsatz digitaler Systeme sowie der nachhaltigen Skalierung kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz entstehen jedoch neue Anforderungen, die klassische Unternehmensberatung heute sinnvoll ergänzen.

„KI verändert nicht nur Prozesse – sie verändert Vertrieb, Kommunikation und die Art, wie Unternehmen Entscheidungen treffen. Deshalb gehören Wachstum, Digitalisierung und Governance heute untrennbar zusammen. Unternehmen benötigen beides: Innovationskraft und klare Leitplanken für den verantwortungsvollen Einsatz von KI.“ – Hakan Ersu (TÜV-zertifizierter EU AI Act Beauftragter)

Geprüfte Kompetenzen für AI Governance

Im Rahmen der unabhängigen PersCert- TÜV-Zertifizierung wurden unter anderem Kenntnisse in folgenden Bereichen nachgewiesen:

– EU AI Act und dessen praktische Anwendung

– Klassifizierung von KI-Systemen nach Risikokategorien

– regulatorische Anforderungen an Anbieter und Betreiber

– technische und organisatorische Pflichten

– Dokumentations- und Transparenzanforderungen

– Grundlagen moderner KI-Governance

– Bewertung von Compliance-Anforderungen

– Entwicklung interner Kontroll- und Governance-Strukturen

– Begleitung von Unternehmen bei der Einführung und Überwachung von KI-Systemen

Die Zertifizierung bestätigt damit die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen in praxisnahe Unternehmensprozesse zu übersetzen und Organisationen bei der Umsetzung des EU AI Acts zu begleiten.

EU AI Act Beratungsstelle bündelt Beratung, Wissen und Umsetzung

Parallel zu seiner zusätzlichen Qualifikation baut Hakan Ersu die EU AI Act Beratungsstelle als spezialisierte Anlaufstelle für Unternehmen im DACH-Raum auf. Ziel ist es, die komplexen Anforderungen der europäischen KI-Verordnung in verständliche und praktisch umsetzbare Maßnahmen für den Unternehmensalltag zu übersetzen.

Die Beratungsstelle unterstützt Unternehmen unter anderem bei der Bestandsaufnahme eingesetzter KI-Systeme, der Risikoklassifizierung, beim Aufbau von KI-Governance-Strukturen, bei internen KI-Richtlinien sowie bei Beratungen und der Herstellung nachweisbarer KI-Kompetenz.

„Unser Anspruch ist nicht, Unternehmen mit zusätzlicher Bürokratie zu belasten. Wir wollen dafür sorgen, dass sie KI weiterhin innovativ und wirtschaftlich einsetzen können – nur eben mit klaren Spielregeln, Verantwortlichkeiten und belastbaren Strukturen.“ – Hakan Ersu (TÜV-zertifizierter EU AI Act Beauftragter)

Das Leistungsportfolio umfasst unter anderem:

– AI-Act-Readiness-Checks

– KI-Inventarisierung und Risikoklassifizierung

– Entwicklung von KI-Governance-Strukturen

– Einführung unternehmensweiter KI-Richtlinien

– Schulungen zur KI-Kompetenz gemäß Artikel 4 des EU AI Acts

– Workshops für Geschäftsführung und Führungskräfte

– Begleitung als externer EU AI Act-Beauftragter

– Unterstützung bei Dokumentation und Compliance-Prozessen

KI-Compliance als Wettbewerbsvorteil

Für Hakan Ersu ist der EU AI Act kein reines Regulierungsthema, sondern Bestandteil moderner Unternehmensentwicklung.

„Unternehmen, die ihre KI-Systeme kennen, Mitarbeitende qualifizieren und klare Prozesse etablieren, reduzieren nicht nur regulatorische Risiken. Sie schaffen gleichzeitig Vertrauen bei Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden und können neue Technologien schneller und sicherer einsetzen. Compliance wird damit vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil.“ – Hakan Ersu (TÜV-zertifizierter EU AI Act Beauftragter)

Über Hakan Ersu

Hakan Ersu ist Unternehmer, Geschäftsführer der Ersu Consulting GmbH sowie Initiator der EU AI Act Beratungsstelle. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Selbstständige und Unternehmen im gesamten DACH-Raum bei Marketing, Vertrieb, Digitalisierung, Prozessoptimierung, Verhandlungs- und Kommunikationsstrategien sowie dem strategischen Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Mit der erfolgreichen TÜV-Zertifizierung zum EU AI Act-Beauftragten erweitert er seine langjährige Beratungskompetenz gezielt um die Bereiche AI Governance, KI-Compliance und die praktische Umsetzung der europäischen KI-Verordnung. Ziel ist es, Unternehmen nicht nur dabei zu unterstützen, neue Technologien erfolgreich einzusetzen, sondern diese auch nachhaltig, verantwortungsvoll und regulatorisch sicher in bestehende Geschäfts-, Marketing- und Vertriebsprozesse zu integrieren – unabhängig von der Unternehmensgröße oder Branche.

Die Ersu Group entwickelt systematische Prozesse für planbares Wachstum in Agenturen und B2B-Unternehmen. Mit Ersu Consulting, Ersu Media und Scale-Flow.io bietet Hakan Ersu Beratung, Umsetzung und technologische Unterstützung für reproduzierbare Ergebnisse.

Kontakt

Ersu Consulting GmbH

Hakan Ersu

Georgstraße 38

30159 Hannover

051154611498



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