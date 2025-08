Neue Entertainment-Location in Virginia Beach: The Dome eröffnet mit Staraufgebot

Die pulsierenden Bässe spüren, während die frische Meeresbrise durch die Haare weht: In der neuen, kürzlich eröffneten Konzerthalle The Dome in Virginia Beach an der US-Atlantikküste erleben Gäste spektakuläre Shows im Herzen der Oceanfront, nur wenige Gehminuten von der Strandpromenade entfernt. Das flexible Design ermöglicht es, die Location je nach Saison und Wetterlage um einen Außenbereich zu erweitern. Dann öffnen große Schiebetüren den für bis zu 3.500 Gäste ausgelegten Saal für das Areal im Freien, das wie ein Amphitheater anmutet. So kommen insgesamt bis zu 5.000 Besucher in den Genuss verschiedener Veranstaltungen. Für mehr Exklusivität sind Premium-Plätze wie VIP-Logen mit Terrasse und Balkon sowie unvergleichlichen Blick auf die Bühne verfügbar.

Shows mit prominenten Namen

Das neue Veranstaltungszentrum zieht internationale Künstler aus aller Welt an und besticht durch ein vielfältiges Programm. Von Auftritten berühmter Sänger wie dem Country-Star Shaboozey oder der Pop-Band Simple Plan wird alles geboten. Comedians wie Steve Martin und Martin Short sowie Nate Jackson, der Stand-up Comedy auf ein neues Level bringt, sorgen ebenfalls für beste Unterhaltung. The Dome lässt sich auch für private Feierlichkeiten und Firmenevents buchen.

Eine Hommage an frühere Zeiten

Schon in den 1960er Jahren war The Dome ein lebendiger Veranstaltungsort und entwickelte sich schnell zu einem Konzert-Mekka vieler Genres von Jazz und Soul bis hin zu Rock“n“Roll, Metal und Hard Rock. Die Rolling Stones, Jimi Hendrix und Frank Zappa gehörten damals zu der prominent besetzten Gästeliste. Wegen seiner veralteten Architektur musste das von dem Amerikaner R. Buckminster Fuller entworfene Gebäude 1994 abgerissen werden, und das Gelände lag lange brach. Jetzt, gut 30 Jahre später, ist The Dome zu neuem Leben erwacht und schließt an seine glorreichen Zeiten an. The Dome ist Teil des Atlantic Park, einem jungen, 4,4 Hektar großem Entertainment-Komplex mit Shopping-, Gastronomie- und Unterhaltungsangeboten. Ein Highlight dort ist der riesige Surfpark, der noch in diesem Sommer eröffnen wird.

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit.Weitere Informationen sind auf der Webseite www.VisitVirginiaBeach.com sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

