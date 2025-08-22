Neue EcoFlow Balkonkraftwerke-Ausstellung bei Pfäffle

Balkonkraftwerke & mobile Stromversorgung in Heilbronn live erleben

Heilbronn, August 2025 – Seit letzter Woche ist es so weit: Die Albert Pfäffle GmbH eröffnet ihre neue EcoFlow-Ausstellung. Auf mehr als 30 Quadratmetern erwartet Besucherinnen und Besucher ein modernes Erlebniszentrum rund um Balkonkraftwerke und mobile Energieversorgung. Wer sich für das Thema eigene Stromerzeugung interessiert, findet hier Antworten, Inspiration und echte Technik zum Anfassen.

Als offizieller EcoFlow Premium Partner und Händler der ersten Stunde zeigt die Albert Pfäffle GmbH live, wie einfach und effizient der Einstieg in die Unabhängigkeit vom Stromnetz heutzutage sein kann. Die Ausstellung bringt Theorie und Praxis zusammen – anschaulich, verständlich und praxisnah vermittelt.

Erleben Sie vor Ort:

– Intelligente Plug&Play-Balkonkraftwerke mit Speicher

– Tragbare Powerstations für Garten, Camping oder als Notstromversorgung

– Übersichtliche Lösungen für Mieter, Eigentümer und Hausverwaltungen

– Persönliche Beratung mit viel Erfahrung & Herzblut

„Unser Ziel ist es, Energiewende erlebbar zu machen“, sagt Geschäftsführer Michael Pfäffle. „Viele Menschen interessieren sich für Stromautarkie, aber brauchen konkrete Lösungen, die zu ihrem Alltag passen. Genau das zeigen wir hier vor Ort – zum Anfassen, Ausprobieren und Verstehen.“

Die Ausstellung richtet sich an alle, die sich fragen: Wie kann ich selbst Strom erzeugen? Lohnt sich ein Balkonkraftwerk für mich? Welche Lösungen gibt es?

Ob technikbegeistert oder neugierig – hier sind Sie richtig. Die Beratung erfolgt durch erfahrene Fachkräfte, die individuell auf Ihre Fragen zur Installation, Förderung und Wirtschaftlichkeit eingehen. So wird aus Interesse eine Entscheidung – und aus einer Idee echte Energie.

Besuchen Sie uns einfach während der regulären Öffnungszeiten – wir freuen uns auf Sie!

Für alle, die weiter entfernt wohnen oder lieber online stöbern möchten: Unser gesamtes Sortiment inkl. Produktfinder, Rentabilitätsrechner und Wissensblog finden Sie unter www.balkonkraftwerk-fachhandel.de.

Die Albert Pfäffle GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Heilbronn und über 75 Jahren Erfahrung. Das vielseitige Sortiment umfasst Kellereibedarf, professionelle Reinigungstechnik als Kärcher Center, Produkte für Haus, Hobby und Garten sowie moderne Energielösungen wie Powerstations und Balkonkraftwerke. Mit persönlicher Beratung, hoher Lagerverfügbarkeit und starkem Service ist Pfäffle ein zuverlässiger Partner für Privat- und Geschäftskunden.

Kontakt

Albert Pfäffle GmbH

Patrick Seeger

Karl-Wüst-Straße 5

74076 Heilbronn

07131 / 594 88-02

07131 / 594 88-10



https://www.pfaeffle-heilbronn.de/

