Neue deutsche Marken bei Bag Selection

BUGATTI, Chiemsee & Reisenthel – jetzt in Online Shop

Bag Selection begrüsst neue, renommierte Marken: Frische Styles, mehr Auswahl und aufregende neue Namen!

Bag Selection freut sich, eine Erweiterung des Sortiments um drei ikonische deutsche Marken bekanntzugeben: BUGATTI, Chiemsee und Reisenthel. Diese Neuzugänge stehen für herausragende deutsche Wertarbeit, innovatives Design und funktionale Alltagstauglichkeit. Entdecken Sie Marken, die zu Ihnen passen und Ihren Style perfekt ergänzen.

Die deutschen BUGATTI-Modelle begeistern mit ihrem puristischen, zeitlosen Design und höchster Qualität. Ob elegante Damentaschen aus feinstem Leder, robuste Business-Rucksäcke mit durchdachten Fächern für Technik oder stylische Reisetaschen – BUGATTI steht für urbanen Lifestyle und perfekte Organisation für den anspruchsvollen Geschäftsalltag.

Chiemsee, bekannt für seine Verbindung zur malerischen bayerischen Alpenregion, überzeugt mit einer jungen, lässigen und dennoch funktionalen Kollektion. Die Rucksäcke und Taschen sind ideal für Freizeit, Uni und Büro und kombinierteinen entspannten Style mit robuster Verarbeitung.

Reisenthel revolutioniert den Alltag mit intelligenten, leichtgewichtigen und ökologisch bewussten Lösungen. Die Marke ist berühmt für ihre durchdachten Tragetaschen, Einkaufs- und Reisebegleiter aus robusten, oft recycelten Materialien. Mit cleveren Details, platzsparendem Design und fröhlichen Farben macht Reisenthel jeden Trip – ob zum Markt oder in den Urlaub – organisiert und nachhaltig.

„Wir sind stolz darauf, unser Sortiment mit diesen exzellenten deutschen Marken zu bereichern“, sagt Dipl.-Ing. Ioana Prundaru, CEO von Bag Selection. „Unsere Kunden schätzen Langlebigkeit, Design und Funktionalität, und diese neuen Marken erfüllen all diese Anforderungen auf einzigartige Weise.“

Bag Selection liefert innerhalb von 2-5 Werktagen an Kunden in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Für Bestellungen über CHF 100 in der Schweiz oder EUR100 in Deutschland bietet der Shop kostenlosen Versand.

Entdecken Sie jetzt die neuen Markenwelten auf Bag-Selection.ch und finden Sie Ihren perfekten Begleiter für Style, Funktion und jeden Anlass!

Bag Selection

Bag Selection ist ein Schweizer Online-Shop, der hochwertige Taschen, Schulranzen, Gepäck und Accessoires für Beruf und Freizeit anbietet. Die intuitive Website ermöglicht es Kunden, einfach einzukaufen und Zeit und Geld zu sparen. Mit Marken aus der Schweiz, Deutschland, Italien und Frankreich wählt Bag Selection nur Artikel von höchster Qualität aus, die auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen.

Kunden aus der Schweiz und Liechtenstein können über www.bag-selection.ch bestellen, Kunden aus der EU über www.bag-selection.de

Kontakt

Bag Selection

Ioana Prundaru

Susenbergstr 142

8044 Zürich

0786594173



http://www.bag-selection.ch

Bildquelle: Fashion Cloud