Neue Designikone im Indischen Ozean

Das Radisson Blu Resort Maldives besticht durch organische Formen und klare Architektur

München/ Malediven, 26. November 2020. Bereits beim Landeanflug auf die kleine Insel Huruhelhi im südlichen Ari Atoll, rund 100 Kilometer von Male entfernt, zeigt sich die besondere Architektur des im August 2020 neu eröffneten Radisson Blu Resort Maldives.

Die 128 Villen rangeln sich wie herzförmige Blütenblätter symmetrisch auf beiden Seiten der Hauptinsel. Wie zarte Äste zweigen dekorativ geformte Holzstege ab, die zu den kreisförmig angeordneten Overwater Villen, den teilweise vorgelagerten Restaurants sowie zu der benachbarten Spa- Insel Hanhaara Fushi führen. Architektur & Interior Design stammen aus der Feder von X.PACE, einem in Singapur ansässigen Designbüro welches sich mit seiner klaren Formsprache international einen Namen gemacht hat. Letztere zeigt sich vor allem in der Inneneinrichtung der Villen, die mit viel Licht, schlichten Formen, reduzierten Farben und hochwertigen Materialien einen gekonnten Mix aus klassischer Moderne und leichtem Indian Ocean-Flair schaffen.

Von stilsicher bis spektakulär

Alle 128 Beach- oder Overwater-Villen mit einer Größe von 215 bis 790 Quadratmetern verfügen über private Pools, Meerblick, modernste Annehmlichkeiten und ein bis drei Schlafzimmern. Hohe Decken, elegantes Mobiliar und moderne Kunst lassen die klare Architektur der Villen für sich wirken. Die luftigen Bäder sind mit freistehenden Badewannen und Regenduschen ausgestattet und bieten durch große Fenster uneingeschränkte Sicht auf den Indischen Ozean. Ultimativen Luxus verspricht die zweistöckige Presidential Suite für bis zu acht Erwachsene mit imposanten Räumlichkeiten im Innen- und Außenbereich, darunter ein privater Fitnessraum sowie ein Zimmer für Spa-Behandlungen. Durch den Glasboden im Wohnzimmer lässt sich die Unterwasserwelt bequem von der Couch erleben.

Sand unter den Füßen

Umgeben von tropischen Gärten, befindet sich das Blu Spa auf der nur für Erwachsene zugänglichen benachbarten Insel Hanhaara Fushi. In sechs Overwater-Behandlungsräumen, zwei davon mit Jacuzzi, kann man sich zum Beispiel beim Blu Signature Treatment und einer leichten Meeresbrise vom Indischen Ozean verwöhnen lassen. Im Yoga-Pavillon wird das morgendliche “Om” höchstens von Wellenrauschen und Vogelzwitschern begleitet. Das Barefoot Luxury-Gefühl endet auch an der Spa Rezeption nicht. Auch hier im Inneren ist der Boden mit Sand bedeckt. Überall im Resort wird so viel Natur von außen nach innen geholt wie möglich. Sei es über offene Räume durch welche die sanfte Meeresbrise weht oder große Fensterfronten, die Blick auf die unendlichen Weiten des Indischen Ozeans oder die tropische Natur freigeben.

Auf einen Drink mt Robinson Crusoe

Auch die sieben Restaurants und Bars sind entweder ganz im Freien oder sehr luftig und offen gestaltet. Leger genießen kann man am besten im Raha, (in der lokalen Sprache Dhivehi “Geschmack”), dem Ganztagesrestaurant des Resorts, hier schaffen helle Farben und Rattanmöbel einen südasiatischen Look. Alifaan bedeutet übersetzt “Feuer”. Die zentrale offene Showküche ist das Herzstück des Fine Dining Seafood Restaurants. Innovative Nikkei-Küche wird im Kabuki groß geschrieben, welches die Gäste durch einen Tunnel und über eine Art Marktplatz betreten, auf dem die frischen Zutaten demonstriert werden. Leichte Snacks und coole Drinks stehen im Eats & Beats, der luftigen Beach-Bar bereit. Wie bei Robinson Crusoe fühlt man sich derweil in der “Castaway Chic”-Bar Crusoe’s, die mit einem Schiffswrack und Hängeschaukeln ein stylischer Zufluchtsort nur für Erwachsene ist. Der Weinkeller The Lab, welcher an zwei Abenden der Woche oder nach individueller Vereinbarung öffnet, schafft eine unvergleichliche Kulisse für Wein und Cocktails gepaart mit feinem Essen, ideal für kleine Feiern und intime Zusammenkünfte. Den Abend lässt man anschließend stilsicher im Mahurab ausklingen, einer exquisiten Overwater-Wein- und Zigarrenbar mit unvergleichlicher Sicht auf den Ozean.

Bildquelle: @Radisson Blu Resort Maldives