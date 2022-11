Neue CAMTEC ESB001 Einschaltstrombegrenzer-Serie auf der Electronica 2022

Schulz-Electronic und Schukat stehen auf der Electronica für Fragen zur neuen Generation von CAMTEC-Einschaltstrombegrenzern mit bewährter Robustheit und noch einmal 75 Prozent geringerem Platzbedarf zur Verfügung

(Pfinztal / München Nov 2022) Nur noch ein TE (17.5 mm) schmal ist das ESB001 – die neue Einschaltstrombegrenzer-Serie des hochspezialisierten Herstellers für besonders langlebige und widerstandsfähige Labornetzteile und Einschaltstrombegrenzer CAMTEC Power Supplies. Das CAMTEC ESB001 ist damit das mit Abstand kleinste ESB-Gerät seiner Leistungsklasse. Mit geringem Platzbedarf im Schaltschrank punktet die neuste Entwicklung der Stromversorgungsspezialisten aus dem Schwarzwald auch wegen ihrer geringen Wärmeentwicklung von nur 1,1 W @230Vac bei 99,97 Prozent Wirkungsgrad: Diese ermöglicht es, sie im Schaltschrank ohne Abstand Wand an Wand, bündig mit den benachbarten Geräten zu montieren. Zu sehen sind die neuen smarten Lösungen für LED-Beleuchtungsanlagen und mehr auf der Electronica 2022 am Stand des Baden-Badener Spezialdistributors für professionelle Stromversorgung Schulz-Electronic (Halle A4, Stand 312).

++ Besonders empfehlenswert für LED-Beleuchtungsanlagen, wenn der Platz im Schaltschrank knapp ist +++

Ihre Stärke spielen die neuen CAMTEC Einschaltstrombegrenzer ESB001 entsprechend überall dort aus, wo der Platz auf der Hutschiene knapp ist – wie bei Retrofits in Gebäuden oder in der Straßenbeleuchtung. Durch die kleine Bauform eignen sie sich auch für Displays in Shop-Lösungen, Vitrinen auf Flughäfen oder in den Innenstädten. Zudem kann der Einsatz der Geräte helfen, die Summe aller Einschaltströme in der Unterverteilung klein zu halten, wodurch auf die kostenintensive sequenzielle Zuschaltung einzelner Netzwerkbereiche verzichtet werden kann.

Langfristige Verfügbarkeitsgarantien von 10 Jahren und Servicegarantie von mindestens 10 Jahren haben bereits der CAMTEC ESB101 und platzsparenden ESB303-Einschaltstrombegrenzer-Serie zur globalen Marktführerschaft verholfen. Ob Tunnel- oder Kraftwerks-Notbeleuchtung, Industriegebäude, Straßenbeleuchtung oder Wohnanlage: Diese kommen seit mehr als einem Jahrzehnt überall dort zum Einsatz, wo besonders zuverlässige Absicherung von Beleuchtungs- und Maschinenanwendungen erforderlich ist. Entwickelt und gefertigt wird ausschließlich im eigenen Werk in Deutschland.

++ CAMTEC ESB001 gibt es in zwei Varianten +++

Die ESB001 Serie der Spezialisten für besonders robuste Schaltnetzteile und Laborstromversorgungen, gibt es zur Markteinführung in zwei Varianten: Der ESB001.LED.230VAC wendet sich an den Anwender der traditionellen LED-Beleuchtung in Gebäuden, der Straßenbeleuchtung und der Tunnelbeleuchtung. Der ESB001.24.230VAC eignet sich zum Schutz von Kontaktbrand an Lastrelais oder den Schutz multiplexer MUX-Kanäle vor schädlichen Einschaltströmen.

Die ESB001-Geräte erfüllen die anspruchsvollen Industrienomen EN61010-1, EN61010-2-201 ebenso wie die aktuelle IT-Norm EN62368-1. Sie verhalten sich absolut EMV-neutral für die Schaltanlage und können genauso wie die bekannten ESB101- und ESB303-Begrenzer in allen Frequenzen vom 16 2/3Hz Bahnnetz bis hin zum 400Hz Bordnetz betrieben werden.

Informationen zur neuen CAMTEC ESB001-Serie gibt auch das Team von Schukat electronic – auf der electronica 2022 zu finden in Halle B4, Stand 379.

++ Über CAMTEC Power Supplies ++

Die CAMTEC Power Supplies GmbH entwickelt und fertigt seit 1995 in Pfinztal bei Karlsruhe hochwertige Stromversorgungsgeräte und Schwerlast-Stromversorgungen mit langfristiger Verfügbarkeit von mindestens 10 Jahren. AC/DC, DC/DC, programmierbare Stromversorgungen und Einschaltstrombegrenzer in allen internationalen und auch in Bahnstromfrequenz, bilden den Kern des breiten Portfolios bis in den mehrfachen KW-Bereich. Von DIN-Rail, 19″“ Racks, Open Frame oder Wandmontage sind je nach Gerätemodell unterschiedliche Case- und Montageformen erhältlich.

Firmenkontakt

CAMTEC Powersupplies GmbH

Oliver Walter

Gewerbestrasse 30

76327 Pfinztal

0721 465960

info@camtec-gmbh.com

https://www.camtec-netzteile.de

Pressekontakt

Comm:Motions – Text & PR

Miriam Leunissen

Hechtseestrasse

83022 Rosenheim

+49 174 3005749

mleunissen@comm-motions.com

https://www.comm-motions.com

Bildquelle: @CAMTEC Power Supplies GmbH