Neue Build38 Academy mit Webcasts rund um Mobile App Security

Was darf bei Apps nicht zu kurz kommen? Nutzerfreundlichkeit, viele Features und vor allem aber auch: die Sicherheit. Es zeigt sich jedoch, dass noch immer circa 75 Prozent der Mobilen Apps nicht ausreichend geschĂĽtzt sind.

Mit seiner neuen Academy setzt der App-Security-Spezialist Build38 an diesem Punkt an. Die Online-Veranstaltungen vereinen Business- und Technik-Aspekte und richten sich an Business Owner fĂĽr Digitalisierung, CTOs sowie COOs.

Im Webinar “CSI Online Fraud – aus dem Nähkästchen der Sicherheitsforscher” informiert Produktmanager Torsten Leibner ĂĽber vergangene Fallbeispiele aus Unternehmen, die zeigen, was bei dem Versuch hin zur Digitalisierung schiefgelaufen ist. In diesem Zuge gibt Leibner den Teilnehmern Tipps an die Hand, wie man sich vor App-Hacks am besten schĂĽtzt.

VP Sales EMEA Christoph Brecht berichtet im Webinar “EinfĂĽhrung in In-App Protection” ĂĽber die aktuelle Marktsituation und ĂĽber die sich zuspitzende Bedrohungslage. Gleichzeitig wird den Teilnehmern vor Augen gefĂĽhrt, dass die Integration einer umfassenden Mobile App Security nicht mehrere Monate dauert und nicht so teuer ist, wie viele annehmen.

Am 08.06. gibt es zudem ein Webcast Special zur Sicherheit von eHealth-Apps.

Zur kostenfreien Anmeldung: https://build38.com/de/build38-academy/

Build38 ist ein globaler Anbieter von Lösungen für den Schutz mobiler Anwendungen. Das Trusted Application Kit (T.A.K.) bietet Schutz der neuesten Generation für mobile Apps, sodass diese jederzeit vor bekannten und unbekannten Angriffen sicher sind und neue digitale Geschäftsmodelle überhaupt erst möglich werden. Build38 schützt Anwendungen in verschiedenen Branchen, darunter der Automobil- und der Finanzsektor, FinTechs, der öffentliche Verkehr sowie das Gesundheitswesen. Die GmbH hat ihren Hauptsitz in München und verfügt über globale Niederlassungen in Barcelona und Singapur. Mehr erfahren Sie unter www.build38.com

