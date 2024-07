Neue Bonusoptionen zur Erhöhung des Autorenhonorars bei GRIN

GRIN Publishing bietet seinen Autor:innen ab sofort die Möglichkeit, ihr Honorar durch drei attraktive Bonusoptionen zu erhöhen. Durch die Kombination der Boni ist eine Erhöhung des Honorars auf bis zu 40 % pro verkauftem E-Book möglich.

Seit über 20 Jahren veröffentlicht GRIN akademische und wissenschaftliche Texte aus über 100 Fachbereichen. Der Verlag bietet einen kostenlosen und einfachen Publikationsservice und ist für Studierende, Doktorand:innen, Dozierende und Fachbuchautor:innen ein verlässlicher Partner im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens. Ab sofort haben Autor:innen bei GRIN die Möglichkeit, ihr Honorar durch diese drei Bonusoptionen zu erhöhen:

1.Early-Bird-Bonus

Mit dem Early-Bird-Bonus belohnt GRIN Autor:innen, die ihren Text innerhalb von sechs Monaten nach der Abgabe an der Universität veröffentlichen. Warum es u.a. dieser Bonus geworden ist, begründet Kirsten-Julian Sörries, Geschäftsführer von GRIN, folgendermaßen: „Wir sehen bei den hochgeladenen Texten immer wieder Themen mit sehr aktuellem Bezug zu den Themen, die gerade in der akademischen oder politischen Welt diskutiert werden. Das finden wir in unserem Selbstverständnis als Marktplatz für akademisches Wissen natürlich sehr spannend und zahlen daher gerne ein Extra an Honoraren.“ Mit dem Early-Bird-Bonus möchte GRIN die zeitnahe Veröffentlichung und Verbreitung neuen Wissens fördern, was sowohl den Autor:innen als auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft zugutekommt.

2.Treuebonus

Der Treuebonus ist eine Anerkennung für Autor:innen, die bereits mehrere Texte bei GRIN veröffentlicht haben. Ab dem fünften veröffentlichten Text erhalten Autor:innen diesen Bonus, als Dank für ihre Treue. Den Treuebonus zu erhalten, ist für die meisten Studierenden gar kein großer Aufwand, wie Kirsten-Julian Sörries erklärt: „Im Laufe eines Studiums entstehen sehr viele Texte. Viele denken bei der Veröffentlichung nur an die Abschlussarbeiten, aber gerade auch Hausarbeiten oder Case-Studies bieten unseren Kund:innen einen hohen Mehrwert. Daher möchten wir noch einen zusätzlichen Anreiz geben, im Studium möglichst viele der Texte bei uns hochzuladen. Und am Ende profitieren alle.“ Der Treuebonus erhöht nicht nur das Honorar, sondern auch die Sichtbarkeit der Autor:innen und ihrer Texte in den Online-Shops: Mit mehreren Veröffentlichungen können Autor:innen ein breiteres Publikum ansprechen und ihre Verkaufschancen signifikant steigern.

3.English Boost

Mit dem English Boost reagiert GRIN auf die wachsende Internationalisierung im wissenschaftlichen Bereich. Autor:innen, die ihre Texte auf Englisch veröffentlichen, machen ihr Wissen einem weltweiten Fachpublikum zugänglich und steigern so ihre Verkaufschancen – das möchte GRIN mit diesem Bonus honorieren. Die zunehmende Anzahl mehrsprachiger Studiengänge und die internationale Ausrichtung vieler Forschungsprojekte machen den English Boost besonders attraktiv. Ein englischsprachiger Text erreicht eine größere Leserschaft und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, dass das Werk internationale Beachtung findet.

Diese drei neuen Bonusoptionen machen die Veröffentlichung bei GRIN noch attraktiver. Erfüllen die Autor:innen die Voraussetzungen für einen der o.g. Boni, erhalten sie bis zu 35 % Honorar pro verkauftem E-Book. Erfüllen sie die Voraussetzungen für zwei Boni, erhalten sie sogar bis zu 40 % Honorar pro verkauftem E-Book. GRIN bleibt somit ein unverzichtbarer Partner für alle, die ihre wissenschaftlichen Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und gleichzeitig von attraktiven Honorarmöglichkeiten profitieren möchten.

Weitere Informationen zur Nutzung dieser neuen Bonusmöglichkeiten finden Sie auf GRIN.com.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

