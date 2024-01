Neue Bio-Müslis ohne Zucker

So kann man gesund abnehmen

Viele von uns sind mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet, abnehmen steht bei den meisten ganz oben auf der Liste. Damit die Waage ein paar Kilo weniger anzeigt, setzen viele auf radikale Diäten. Doch mit gesunder Ernährung mit weniger Zucker gelingt das ebenfalls. Gesund abnehmen – dafür stehen die Müsli Sorten von PurMuesli, die komplett ohne Zucker- oder Süßstoffzusatz sind, hergestellt aus Bio-Zutaten und mit vielen natürlichen Nähr- und Vitalstoffen überzeugen.

Haferflocken sind morgens eine gute Möglichkeit, um lange satt zu sein. Deswegen enthalten die Müslis ohne Zucker von PurMuesli auch diese beliebten Flocken. Wer gesund abnehmen will, für den sind das Kakao ohne Reue und das Mandel-Dattel-Müsli ideal. Ersteres sorgt durch seinen Kakao-Zusatz für eine morgendliche Geschmacks-Explosion. Da Kakaopulver eine vielfach größere Oberfläche als die gleiche Menge Schokolade besitzt, schmeckt das „Kakao Müsli ohne Reue“ (0,8 g Zucker je 100 g) viel intensiver als herkömmliches Schoko-Müsli. Neben dem Kakao enthält das Fitmacher-Frühstück Hafer- und Dinkelflocken, gepufften Amaranth und Sonnenblumenkerne – für einen leckeren und gesunden Genuss am Morgen. Auch das Mandel-Dattel-Müsli ist für alle, die gesund abnehmen wollen, perfekt, da es nur durch die enthaltenen Fruchtstücke gesüßt wird. Es kommt also komplett ohne Zuckerzusätze und Zuckerersatzstoffe sowie ohne Rosinen aus und enthält nur reine Bio-Rohstoffe. Der Zuckergehalt liegt beim Bio Mandel Dattel Müsli gerade einmal bei 6,8g/100g. Neben Mandeln und Dattelwürfeln besteht es aus Hafer- und Dinkelflocken, Sonnenblumenkernen sowie getrockneten Apfelwürfeln. Durch die Kombination aus Mandeln und Datteln schmeckt es nussig und süß zugleich, je nachdem ob man auf eine der ganzen Mandeln beißt oder auf einen Dattelwürfel. Beide Müslis ohne Zucker sind einfach perfekt, um gesund abzunehmen und schmecken am besten mit kalter oder warmer Milch, lassen sich aber auch mit Joghurt, Hafer- oder Mandeldrink zubereiten.

Erhältlich sind die beiden Bio-Müslis und weitere Sorten im Fachhandel oder im Onlineshop unter www.purmuesli.de.

Purmuesli ist nicht nur ein Bio-Müsli, sondern alle Sorten kommen ohne Zuckerzusatz und ohne Zusatzstoffe aus. Herkömmlich hergestellte Müslis sind meist nicht wirklich zuckerfrei und haben oft viele ungesunde Zusatzstoffe. Ziel bei Purmuesli war und ist es, ein zuckerfreies Müsli herzustellen, das aus nährstoffreichen und gut abgestimmten Bio-Rohstoffen besteht, jedoch keine weiteren Zusätze enthält und trotzdem gut schmeckt.

Das Unternehmen wurde nach einer langen Testphase 2017 gegründet. Seit dieser Zeit gibt es verschiedene Sorten Bio-Müsli, die sowohl im Onlineshop als auch bei rund 400 Einzelhändlern erhältlich sind.

