Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Eigentümer und Betreiber bei der Suche und Auswahl neuer Betreiber und Nachfolger für Hotelimmobilien

Neue Betreiber für Hotels und Nachfolger für Hotelimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien), ein bekannter Spezialist für Investitionen im Hotelsektor, bietet Eigentümern und Betreibern von Hotelimmobilien umfassende Unterstützung bei der Suche und Auswahl neuer Betreiber und Nachfolger. Diese Dienstleistung ist Teil des erweiterten Portfolios des Unternehmens, das darauf abzielt, die langfristige Rentabilität und den Erfolg von Hotelimmobilien zu sichern.

Der Prozess der Nachfolgeplanung und Betreiberfindung kann für Hotelimmobilieneigentümer und -betreiber eine erhebliche Herausforderung darstellen. Das Team von Holger Ballwanz Immobilien stellt sicher, dass dieser Prozess reibungslos und effizient verläuft, indem maßgeschneiderte Lösungen und Beratungsdienste angeboten werden. Das Unternehmen nutzt seine umfangreiche Branchenkenntnis und sein persönliches Netzwerk, um passende Betreiber und Nachfolger zu identifizieren, die den spezifischen Anforderungen und Zielen der Immobilieneigentümer entsprechen.

Nachfolge- oder Betreiberlösung für Hotelimmobilien

„Wir wissen, wie wichtig es ist, die richtige Nachfolge- oder Betreiberlösung für eine Hotelimmobilie zu finden“, erklärt Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien. „Unser Ziel ist es, Eigentümern und Betreibern den Übergangsprozess zu erleichtern und sicherzustellen, dass die Hotelimmobilie weiterhin erfolgreich betrieben wird. Durch unsere Expertise und unser Netzwerk können wir die besten Kandidaten finden, die den Betrieb nahtlos übernehmen und weiterführen können.“

Die Dienstleistungen von Holger Ballwanz Immobilien umfassen eine gründliche Analyse, die Erstellung von Betreiberprofilen, die Identifikation und Ansprache potenzieller Betreiber sowie die Unterstützung bei Verhandlungen und Vertragsabschlüssen. Zudem bietet das Unternehmen Beratung bei der Bewertung der wirtschaftlichen und operativen Leistungsfähigkeit potenzieller Betreiber.

Mit diesem erweiterten Service untermauert Holger Ballwanz Immobilien seine Position als zuverlässiger Partner in der Hotellerie und verstärkt sein Engagement für die nachhaltige Entwicklung und den Erfolg von Hotelimmobilien.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in der DACH-Region. Der Fokus liegt auf dem Ankauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien für Investoren, Bauträger und Projektentwickler, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen.

Die Off Market Immobilien Transaktionen von Holger Ballwanz Immobilien werden nicht öffentlich am Markt gehandelt, um die Vertraulichkeit und Exklusivität zu wahren.

Für Kunden und Partner agiert das Team in den Bereichen Investmentberatung, Betreibersuche, Nachfolgeplanung und strategische Beratung für Hotelimmobilien. Mit einem tiefen Verständnis der Hotelbranche und einem weitreichenden Netzwerk unterstützt Holger Ballwanz Immobilien seine Partner dabei, nachhaltigen Erfolg und langfristige Rentabilität zu erzielen.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin, Vorstand der Hotel Investments AG sowie Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

www.ballwanz.immobilien

www.off-market-gewerbeimmobilien.de

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

