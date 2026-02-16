Neue Beauty & Wellness Ausbildung startet Ende Februar 2026

Ganzheitliches Ausbildungsprogramm verbindet Naturkosmetik, medizinisches Fachwissen und unternehmerische Perspektiven

Ende Februar 2026 beginnt eine neue Beauty & Wellness Ausbildung unter der Leitung von Ernst Crameri. Das Ausbildungsprogramm kombiniert Fachwissen im Bereich Naturkosmetik mit medizinisch fundiertem Hintergrundwissen sowie Grundlagen für eine eigenständige Tätigkeit im Beauty- und Wellnessbereich.

Konzipiert wurde das Programm gemeinsam mit Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts, Fachärztin für Innere Medizin. Ziel ist eine strukturierte Qualifizierung für Personen, die im Bereich Hautpflege, Beratung und Wellness professionell arbeiten oder sich beruflich neu orientieren möchten.

Beauty & Wellness Ausbildung mit naturkosmetischem Schwerpunkt

Im Mittelpunkt stehen Grundlagen der ganzheitlichen Hautpflege, Kenntnisse über naturkosmetische Produkte sowie Methoden der Hautanalyse und Beratung. Neben praktischer Anwendung wird besonderer Wert auf strukturierte Kundenkommunikation und fachlich fundierte Beratung gelegt.

Medizinisches Hintergrundwissen als ergänzende Kompetenz

Ein weiterer Bestandteil der Ausbildung ist die Vermittlung präventionsorientierter Gesundheitsaspekte. Dabei geht es um ein vertieftes Verständnis für Haut, Lebensstil und Zusammenhänge zwischen äußerer Pflege und allgemeinem Wohlbefinden.

Unternehmerische Grundlagen für eine selbstständige Tätigkeit

Neben den fachlichen Inhalten werden wirtschaftliche Grundlagen vermittelt. Themen wie Positionierung, Strukturierung von Angeboten und Organisation selbstständiger Dienstleistungen sind Bestandteil der Ausbildung. Damit soll eine fundierte Basis für eigenverantwortliches Arbeiten im Beauty- und Wellnessmarkt geschaffen werden.

„Der Beauty- und Wellnessbereich entwickelt sich stetig weiter. Qualifikation und unternehmerische Klarheit gewinnen zunehmend an Bedeutung!“, erklärt Ernst Crameri.

„Mit dieser Ausbildung verbinden wir fachliche Kompetenz und strukturiertes unternehmerisches Denken miteinander verbinden.“

Ivonne Mackert-Wilts ergänzt:

„Ganzheitliche Beratung setzt fundiertes Wissen voraus. Unser Ansatz legt Wert auf Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und eine sachliche Vermittlung von Inhalten!“

Über die Veranstalter

Ernst Crameri ist seit mehreren Jahrzehnten als Unternehmer, Autor und Seminarveranstalter tätig. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Naturkosmetik, Persönlichkeitsentwicklung und unternehmerische Bildung. Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit hat er verschiedene Ausbildungs- und Seminarformate entwickelt und begleitet.

Ivonne Mackert-Wilts ist Fachärztin für Innere Medizin. Sie bringt ihre medizinische Expertise insbesondere im Bereich Prävention, ganzheitliches Gesundheitsverständnis und strukturierte Beratung in das Ausbildungsprogramm ein.

Die Beauty & Wellness Ausbildung verbindet unternehmerische Praxis, naturkosmetische Erfahrung und medizinisches Fachwissen zu einem interdisziplinären Ansatz mit klarem Praxisbezug.

