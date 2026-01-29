Landgraf Immobilien macht Baufinanzierungen sicherer: Neue Bankenregeln 2026 verlangen mehr Puffer und realistischere Bewertungen

Reutlingen – Ab Jahresbeginn 2026 gelten verschärfte Aufsichts- und Risikomanagement-Regeln für Banken. Die Folge: Kreditentscheidungen bei Immobilienfinanzierungen werden strenger, Banken setzen stärkere Sicherheitspuffer, prüfen Immobilienbewertungen konservativer und legen größeren Wert auf eine realistische Haushaltsplanung. Ziel ist es, Kredite auch unter ungünstigen Rahmenbedingungen stabil zu halten.

Kernaussagen im Überblick: Mehr Sicherheitspuffer, realistischere Wertansätze und gründlichere Haushaltsprüfungen prägen die Kreditentscheidung. Insbesondere Kredite mit niedrigem Eigenkapital oder Objekte mit Modernisierungs- oder Instandhaltungsrisiko stehen stärker im Fokus. Gleichzeitig nehmen die Unterschiede zwischen Banken zu, sodass ein Vergleich der Kreditgeber sinnvoller denn je ist.

Wesentliche Veränderungen betreffen vor allem fünf Bereiche:

– Sicherheitspuffer und Eigenkapital: Banken reservieren höhere Puffer, wodurch Kredite mit wenig Eigenkapital intensiver geprüft werden.

– Immobilienbewertung: Kaufpreis ist nicht gleich dem von der Bank angenommenen Wert; Beleihungsausschnitte können sinken.

– Haushaltsprüfung: Der gesamte Haushalt wird betrachtet – laufende Kredite, Versicherungen, Lebenshaltungskosten und Rücklagen spielen eine Rolle.

– Energieeffizienz und Modernisierung: Nebenkosten und Modernisierungskosten fließen stärker in die Entscheidungsfindung ein.

– Bankenspezifische Unterschiede: Zinsen, Tilgung, Zinsbindung und Flexibilität variieren stärker je nach Bank.

Für Bauherren und Käufer ergibt sich daraus: Die Frage „Ja oder Nein“ wird seltener gestellt. Stattdessen zählt eine gründliche Vorbereitung. Unterlagen sollten sauber belegt und vollständig vorgelegt werden: Kaufangebot, Grundrisse, Flächenangaben, Energieausweis, Modernisierungshistorie. Eine realistische Haushaltsrechnung ist unerlässlich; bei Sanierungsvorhaben ist ein konkreter Plan inklusive Kostenschätzung und Finanzierungskonzept erforderlich.

Landgraf Immobilien unterstützt dabei, diese neuen Regeln in eine banktaugliche Finanzierung zu übersetzen. Wir erstellen eine individuelle Strategie, führen einen zielgerichteten Bankenvergleich durch und helfen dabei, Zinsbindung, Tilgung und Reserven sinnvoll aufeinander abzustimmen. Unser Ziel: Zeit, Kosten und Nerven zu sparen und eine bestmögliche Kreditzusage zu erreichen.

Wir halten Sie über regulatorische Veränderungen 2026 auf dem Laufenden und verweisen auf passende Blogbeiträge. Ihr Team von Landgraf Immobilien aus Reutlingen.

