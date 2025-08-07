Neue Auszubildende und ein Jahrespraktikant

starten bei KRAUSE ins Berufsleben

Alsfeld, 01.08.2025 Die KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Alsfeld-Altenburg begrüßt zum Start des neuen Ausbildungsjahres sechs junge Menschen, die ihre berufliche Laufbahn bei einem der führenden Anbieter von Steigtechniksystemen beginnen.

Zum Ausbildungsstart im August 2025 haben zwei angehende Industriekaufleute, ein Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, ein Fachinformatiker für Systemintegration sowie ein technischer Produktdesigner ihre Ausbildung bei KRAUSE aufgenommen. Zusätzlich absolviert ein Jahrespraktikant im Bereich Metallbau sein Praktikum im Unternehmen.

Im Rahmen einer Einführungsveranstaltung erhielten die Berufsanfänger einen umfassenden Überblick über das Unternehmen, seine über 125-jährige Geschichte sowie das vielfältige Produktspektrum. Bei einer Werksbesichtigung lernten die neuen Auszubildenden ihre zukünftigen Einsatzbereiche sowie die zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kennen.

KRAUSE bietet den Berufseinsteigern eine vielseitige Ausbildung mit Einblicken in alle relevanten Unternehmensbereiche. Neben praxisorientierten Tätigkeiten werden die jungen Talente durch innerbetriebliche Schulungen, Projektarbeiten und gezielte Prüfungsvorbereitungen gefördert. Auch die Planung interner Veranstaltungen und Beiträge für Social-Media-Kanäle sind Teil des Ausbildungskonzepts, das Eigeninitiative und Kreativität unterstützt.

Die Unternehmensleitung wünscht allen neuen Teammitgliedern einen erfolgreichen Start und viel Freude in ihrer Ausbildungszeit. Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten, offenen Stellen und Produkten bei KRAUSE finden Interessierte unter: www.krause-systems.de/karriere

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

