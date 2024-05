Neue Ausbildung zum Bioenergetiker/Humanenergetiker in Frankfurt am Main: Praxisnahe und flexible Lernmöglichkeiten für Berufstätige

Frankfurt am Main, 07.05.2024 – Das Institut für Mentaltraining in Frankfurt bietet jetzt eine innovative Ausbildung zum Bioenergetiker/Humanenergetiker an. Unter der Leitung des erfahrenen Bioenergetikers Markus Krügel ermöglicht dieses Programm berufstätigen Teilnehmern, sich kompetent in energetischer Heilung weiterzubilden, ohne ihre beruflichen Verpflichtungen zu vernachlässigen.

Über den Ausbilder Markus Krügel

Markus Krügel ist Gründer und leitet das Mental – Institut seit 2014 und bringt seine umfangreiche Erfahrung sowohl als Bioenergetiker als auch als Hypno-Analytiker in das Programm ein. Sein tiefgehendes Wissen und seine Praxiserfahrung garantieren eine qualitativ hochwertige und anwendungsorientierte Ausbildung.

Vorteile der Ausbildung für Berufstätige

Die Ausbildung zum Bioenergetiker/Humanenergetiker vom Mental – Institut ist speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten und bietet:

Flexible Lernzeiten: Beginnen Sie die Vollausbildung zu einem beliebigen Zeitpunkt und nutzen Sie unser Heimstudium-Format.

Effizientes Zeitmanagement: Alle Materialien, einschließlich über 800 Seiten PDF-Skripte, mehr als 100 Audioaufnahmen und über 40 Meditationen, werden digital bereitgestellt.

Keine Reisekosten: Keine langen Abwesenheitszeiten von Ihrem Arbeitsplatz, keine Reisekosten und keine Übernachtungskosten.

Ablauf der Ausbildung

Die Ausbildung erstreckt sich über 12 Monate und ist auf monatliche Lernmodule ausgelegt, die flexibel in den Alltag integriert werden können. Jedes Modul besteht aus umfangreichen digitalen Lernmaterialien und praktischen Anleitungen.

Praxisnahe monatliche Treffen

Wir treffen uns einmal pro Monat für einen intensiven Austausch und praktisches Lernen. Dies umfasst 6 Stunden pro Tag, aufgeteilt in zwei 3-Stunden-Blöcke mit je 30 Minuten Pause, oder alternativ 2 Tage mit je 3 Stunden ohne Pause. Diese Treffen sind besonders auf die Bedürfnisse Berufstätiger abgestimmt und bieten intensive praxisorientierte Lerneinheiten ohne lange Auszeiten vom Berufsleben.

Informationen und Anmeldung

Für weitere Informationen zur Ausbildung und Anmeldung besuchen Sie uns online unter https://www.mental-institut.de/ausbildung-humanenergetiker.html

oder kontaktieren Sie uns direkt:

Institut für Mentaltraining

Markus Krügel

Rathenauplatz 2-8 / Ecke Goetheplatz

60313 Frankfurt am Main

Tel: 0 69 – 99 99 80 61 0

Mobil: 0 15 77 – 53 29 09 8

E-Mail: info@mental-institut.de

Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zur professionellen Qualifikation im Bereich der energetischen Heilung zu begleiten.

Unsere Praxis für Energetisches und Geistiges Heilen basiert auf der Erkenntnis, dass Körper und Geist eine energetische Einheit bilden. Wenn diese Energien aus dem Gleichgewicht geraten oder blockiert sind, kann dies unser Wohlbefinden beeinträchtigen und sogar Krankheiten verursachen. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die harmonische Balance der Energien wiederherzustellen. Wir bieten ganzheitliche Lebenshilfe mit direktem Nutzen für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen.

