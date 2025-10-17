Neue Angebote für deutsche Reisende: Chinas Greater Bay Area entdecken

Visafrei, stressfrei: Hongkong, Macau & Guangdong in einer Reise erleben

Frankfurt – 17. Oktober 2025 – Die Greater Bay Area (GBA) im Süden Chinas entwickelt sich zunehmend zu einem Top-Reiseziel für deutsche Urlauber. 2024 kombinierten 36 % der deutschen Besucher Hongkongs ihren Aufenthalt mit einem weiteren Ziel in der GBA. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg diese Zahl bereits auf 44 %. Die dynamische Region, die Hongkong, Macau, Shenzhen und Guangzhou umfasst, vereint chinesische Kulinarik, kulturelles Erbe, Themenparks und Festivals in einem attraktiven Paket.

Dank visafreier Einreise und nahtloser Verkehrsanbindungen war es noch nie so einfach, eine Multi-City-Reise zu planen. Reisende können bequem von einer Stadt zur nächsten fahren – oft in weniger als einer Stunde.

Drei Städte, drei Erlebnisse, dreifache Abenteuer

Die erste groß angelegte Promotion der Greater Bay Area in Europa, unter dem Motto „Connecting Great Experiences“, wird gemeinsam vom Hong Kong Tourism Board, dem Macao Government Tourism Office und dem Guangdong Provincial Department of Culture and Tourism durchgeführt. Sie zeigt die bemerkenswerte Vielfalt der Region:

„Hongkong ist heute mehr denn je das Tor zu einem vielfältigen China-Erlebnis“, betont Becky Ip, stellvertretende Geschäftsführerin des Hong Kong Tourism Board. „Die pulsierende Stadt vereint ikonische Skylines, lebendige Straßenmärkte, ruhige Wanderwege und versteckte Strände – ein perfekter Mix aus urbaner Energie und natürlicher Schönheit.“

Jennifer Si Tou, stellvertretende Direktorin des MGTO, betont, dass Veranstaltungen wie „Greater Bay Area – Connecting Great Experiences“ in Frankfurt und London die Attraktivität der Region in internationalen Märkten steigern sollen. Die Multi-Destination-Reiseformate bündeln die touristischen Angebote von Guangdong, Hongkong und Macau und schaffen für europäische Besucher ein besonders facettenreiches Erlebnis. Sie unterstreicht: „Die drei Reiseziele werden auch künftig die regionale Zusammenarbeit stärken, gemeinsam neue Fernmärkte erschließen und die Greater Bay Area in eine Weltklasse-Destination verwandeln.“

Xizhong Huang, Second-level Inspector des Department of Culture and Tourism der Provinz Guangdong, ergänzt: „Mit Städten wie Guangzhou, Shenzhen und Zhuhai ist Guangdong ein Symbol für Chinas dynamische Entwicklung – innovativ, lebendig, aber tief in Geschichte und Kultur verwurzelt. Die Greater Bay Area ermöglicht europäischen Gästen, all dies entspannt zu entdecken und zu erleben.“

Die Kombination dieser drei faszinierenden Ziele verspricht deutschen Reisenden ein Urlaubserlebnis, das dreifach aufregend, dreifach verlockend und dreifach unvergesslich ist.

Neue, maßgeschneiderte Reiseangebote für deutsche Urlauber

Auf die steigende Nachfrage reagieren vier deutsche Reiseveranstalter mit fünf neuen, speziell für die GBA konzipierten Produkten:

Bavaria Fernreisen: „Vibrant Metropolises and Historical Treasures“ Rundreise durch Hongkong, Macau und Guangdong (Guangzhou, Zhuhai und Shenzhen) mit Stadtrundgängen, Ausflügen, spektakulären Aussichten, kulinarischen Highlights und unvergesslichen Begegnungen.

Geoplan: Individuelle geführte Reisen durch pulsierende Metropolen, jahrhundertealte Kultur und beeindruckende Landschaften, z.B. Private Tour to China – South China’s Highlights.

Tischler Reisen: Acht Tage „Best of Greater Bay“ oder „China“s Modernity and Future“, beide beginnen in Hongkong, um die Highlights der GBA zu entdecken, darunter Kaiping und Shenzhen.

Journaway: Tempel und Technologie, Streetfood und Skylines, Parks und Paläste – die 14-tägige Rundreise durch Hongkong, Macau und Shenzhen kombiniert thematische Erlebnisse wie filmische Kulissen in Hongkong und versteckte Ecken in Guangzhou.

Alle Angebote sind flexibel, multi-city-tauglich und können auf Wunsch um Ziele wie Shanghai, Peking, Guilin oder Kaiping erweitert werden. Ob Alleinreisende, Paare oder Familien – die Touren bieten Komfort, Abwechslung und kulturelle Tiefe.

Weitere Informationen zur Greater Bay Area sind zu finden unter: Discover Hong Kong – Greater Bay Area.

Bildmaterial zu Macau und Guangdong ist zu finden auf noblekom.de

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

