Neubau Micro Living Berlin: Hotel Investments AG und polnischer Projektentwickler JWG INVEST erhalten Baugenehmigung

Erstes gemeinsames Neubauprojekt in Berlin im Bereich Micro Living in der Prinzenallee 85 Berlin, geplant 98 Apartments auf rund 3.724 m² Nutzfläche

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etablierter Spezialist für Hotelinvestitionen im deutschsprachigen Raum, und der polnische Projektentwickler JWG INVEST Sp. z o.o. Sp. k mit seiner Tochtergesellschaft WHITEHAUS CAPITAL Sp. z o.o. ( www.jwg-invest.com) haben die Baugenehmigung für ihr erstes gemeinsames Neubauprojekt in Deutschland erhalten. In der Prinzenallee 85 in Berlin-Wedding soll ein modernes Micro-Living-Konzept realisiert werden.

Das genehmigte Bauvorhaben sieht rund 98 Apartments und Zimmer auf ca. 3.724 m² Nutzfläche vor. Das Grundstück umfasst etwa 1.498 m² und liegt in einem gut angebundenen Stadtteil mit wachsender Nachfrage nach kompakten, urbanen Wohnformen. Das Projekt markiert den Auftakt einer strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen zur Entwicklung innovativer Hotel- und Wohnimmobilien auf dem deutschen Markt.

„Mit der erteilten Baugenehmigung haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Die Zusammenarbeit mit JWG INVEST eröffnet uns neue Potenziale, insbesondere durch deren umfangreiche Bau- und Projekterfahrung aus dem polnischen Markt. Gemeinsam schaffen wir zukunftsorientierte Immobilienkonzepte mit hoher Wirtschaftlichkeit.“

Auch auf Seiten von JWG INVEST sieht man in der Kooperation große Chancen. Geschäftsführer Witold Jakubiec erklärt: „Der Erhalt der Baugenehmigung ist für uns ein bedeutender Schritt. Die Partnerschaft mit der Hotel Investments AG ermöglicht uns den Zugang zu einem neuen Markt, in dem wir unsere Kompetenz im Bereich Projektentwicklung gezielt einbringen können.“

Die Hotel Investments AG ist bekannt für ihre Spezialisierung auf Hotelakquisition, -expansion und -management und arbeitet mit bekannten Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Mit dem Einstieg in die Projektentwicklung urbaner Wohnformen wie Micro Living erweitert das Unternehmen gezielt sein Portfolio.

JWG INVEST sp. z o.o. sp. k. ist ein wachstumsstarker Projektentwickler und Asset Manager mit zahlreichen erfolgreichen Bauvorhaben in Polen. Mit dem Schritt auf den deutschen Markt verfolgt das Unternehmen eine klare Expansionsstrategie, unterstützt durch lokale Expertise und erfahrene Partner wie die Hotel Investments AG.

Weitere Informationen:

www.hotel-investments.ch

www.jwg-invest.com

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.