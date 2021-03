Neuartige Teamevents in Hannover

Mit Spiel, Spaß und Spannung das Betriebsklima verbessern

Hannover. Das über 500.000 Einwohner zählende Hannover ist bekannt für seine kulturelle Vielfalt und für die große Arbeitgeberdichte. Neben großen Unternehmen wie TUI und Continental gibt es auch viele mittelständische und Kleinstbetriebe in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Sie alle stellen sich die gleiche Frage: Wie verbessere ich mein Betriebsklima?

Das Betriebsklima ist ein fundamentaler Bestandteil eines jeden Unternehmens. Es kann sich positiv, aber auch negativ auf die Mitarbeitermotivation auswirken und nimmt damit unmittelbaren Einfluss auf den Umsatz der Firma. Daher gilt es für Hannoveraner Inhaber, Geschäftsführer und Personalverantwortliche, negativen Entwicklungen entgegenzuwirken.

Teamevents mit Langzeitwirkung

Arten von Teamevents gibt es viele: gemeinsames Kartenspiel, zusammen Essengehen oder kompetitive Sportaktivitäten. Das Teamgefühl steht dabei unterschiedlich stark im Vordergrund und die Gefahr besteht, einzelne Mitarbeiter durch fehlendes Talent oder Desinteresse auszugrenzen.

Die Firma CityHunters bewegt sich in genau diesem Spannungsfeld, bietet sie doch Teamevents in Form von Stadtrallyes an. Diese Schnitzeljagden für Erwachsene gestaltet sie so unterschiedlich und versieht sie mit solch facettenreiche Aufgaben- und Rätselstellungen, dass sie alle Mitarbeiter gleichermaßen einbinden. CityHunters-Geschäftsführer Daniel Sekula stellt die Angebote in Hannover vor: “Für ein Teamevent in Hannover bieten wir eine breite Palette an Aktivitäten: Bei der Schnitzeljagd und der iPad-Rallye lernen Sie die Stadt besser kennen. Bei Krimi Geocaching und Agenten Rallye stehen Story und Atmosphäre im Vordergrund.”

Stadtrallye als Alternative zu anderen Teamevents

Alle Spiele haben eines gemeinsam: Sie funktionieren als Stadtrallye durch Hannover. Die Mitarbeiter agieren als Team, schaffen neues Vertrauen zueinander und lernen Hannover auf ungewöhnliche Weise kennen.

Die idyllische Landschaft um den Maschsee, der faszinierende Ausblick über Hannover von Schloss Marienburg aus oder die malerische Altstadt – Hannover besitzt alle Voraussetzungen für eine spannende und abwechslungsreiche Stadtrallye. Die Teilnehmer haben bei ihrem Teamevent in Hannover also Spaß am Spiel und Freude aneinander. Das motiviert sie und beeinflusst das Betriebsklima positiv. Das Ergebnis ist eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/hannover/teamevent-hannover

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/hannover/teamevent-hannover

Pressekontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Marc Lönenbach

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0911 – 992 892 84

0911 – 131 323 52

loenenbach@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.