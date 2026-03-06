Neuanfang am Meer mit Hund Herz und Freiheit. NEUES BUCH

Ein Roman voller Hoffnung, Freiheit, Herz und Hundeglück. Eine inspirierende wahre Geschichte eines radikalen Neuanfangs am Meer mit Hund

Manchmal beginnt Freiheit mit einem einzigen Schritt – und vier Pfoten.

Als ihr altes Leben sie zu erdrücken beginnt, trifft sie die mutigste Entscheidung ihres Lebens. Sie kündigt, packt nur das Nötigste und fährt mit ihrem Hund Miro an die Ostsee. Auf der Insel Rügen, zwischen Glowe, Dünen und endlosen Stränden, entdeckt sie nicht nur die Weite des Meeres, sondern auch die Weite in sich selbst.

Dies ist die inspirierende wahre Geschichte eines radikalen Neuanfangs: vom Ausstieg aus dem Hamsterrad, vom Aufbau eines selbstbestimmten Online-Business, vom Leben mit Hund am Meer – und vom Mut, Glück endlich zuzulassen. Die Protagonistin steckt im Hamsterrad eines stressigen Berufslebens fest. Als sie spürt das sie sich selbst verliert, adoptiert sie den Hund Miro – und plötzlich beginnt sich alles zu verändern. Sie kündigt Ihren Job und wagt den Neuanfang an der Ostsee, genauer gesagt auf der Insel Rügen in Glowe. Dort entdeckt sie die Kraft der Natur, die heilsame Ruhe des Meeres und die verlässliche Freude, die Miro ihr schenkt. Während langer Strandspaziergänge fasst sie den Mut, ein eigenes digitales Business aufzubauen, unabhängig und selbst bestimmt. Ein Roman voller Hoffnung, Freiheit, Herz und Hundeglück. Am Ende erkennt sie, Freiheit ist keine Flucht, Freiheit ist Ankommen.

