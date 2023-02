Neu von Sabert: Wiederverwendbare ReusePac-Verpackungen

Angesichts des eindeutigen Trends hin zu Mehrweglösungen und weg von Einwegverpackungen sowie der Ankündigung von gesetzlichen Vorgaben für wiederverwendbare Verpackungen hat Sabert Europe, weltweit tätiger Hersteller von Lebensmittelverpackungen, ReusePac auf den Markt gebracht. ReusePac umfasst eine Reihe von wiederverwendbaren Lebensmittelverpackungen, die für den Liefer- und Take-away-Markt entwickelt wurden.

„Während die Gesetzgebung in den kommenden Jahren neue Ziele vorsieht, haben einige Länder bereits Vorschriften für die Verwendung von Mehrwegverpackungen erlassen“, sagt Clemence Jauquet, Kommunikationsspezialistin bei Sabert Europe.

Für die Wiederverwendung konzipiert

„Die ReusePac-Reihe wurde speziell als wiederverwendbare Verpackungslösung für gelieferte Lebensmittel und Take-away-Speisen entwickelt“, sagt Clemence Jauquet. „Langlebig, praktisch, nachhaltig und kosteneffizient: ReusePac ist für die Wiederverwendung konzipiert und behält sein Aussehen und seine Performance für mindestens 50 Spülgänge in der Spülmaschine. Es eignet sich vor allem für warme Mahlzeiten, aber auch die Zubereitung von gekühlten Speisen funktioniert einwandfrei – und sieht zudem ansprechend aus. Wir sagen: ‚Essen, abspülen, wiederverwenden‘. Einfacher kann es wirklich nicht sein.“

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Verpackungs- und Gastronomiebranche hat sich Sabert darauf spezialisiert, innovative, wiederverwertbare und hochwertige Lebensmittelverpackungen und Einweggeschirr herzustellen und zu vermarkten. ReusePac ist Saberts neueste innovative Verpackungslösung.

Die Verwendung von ReusePac spart über 50 Einwegschalen. Hergestellt aus hochleistungsfähigem Polypropylen (PP), garantiert Sabert Europe einen Anteil von über 30 Prozent recyceltem PP, zertifiziert nach QA-CER. ReusePac verbraucht außerdem 30 Prozent weniger Kunststoff, dank des Zusatzes von Mineral Talk aus biologischem Anbau, der für eine ausgezeichnete Festigkeit und Stabilität sowie eine bessere Wärmeisolierung sorgt.

Mikrowellengeeignet, stapelbar und auslaufsicher

Die ReusePac-Reihe ist mikrowellengeeignet und verfügt über ein neues „open/close“-Ventilsystem, so dass sie geschlossen werden kann, um ein Auslaufen während des Transports zu vermeiden, oder geöffnet werden kann, um sie in der Mikrowelle zu erhitzen.

Und die Reihe hat noch mehr Vorteile: ReusePac kann durch eine von Sabert gestaltete Kartoneinlage personalisiert werden. Für die Etikettierung wird empfohlen, ein wasserlösliches Etikett anzubringen.

ReusePac verfügt außerdem über ein neues „Smart Clip“-Stapelsystem, ein einzigartiges Clipsystem am Boden und am Deckel, das einen sicheren Transport ermöglicht. Die Verpackung ist in rechteckigen, quadratischen und 2-Fach-Formaten erhältlich. Die dickere Folie, aus der ReusePac hergestellt wird, verleiht der Verpackung mehr Stabilität. Das innovative neue Design sorgt außerdem für einen guten Sitz des Deckels – und das sogar nach Temperaturschwankungen.

„Die Gastronomie könnte auch von ihren Kunden ein Pfand verlangen, um sie zu ermutigen, die Verpackungen nach Gebrauch zurückzugeben“, sagt Clemence Jauquet. „Wenn Sie ein Restaurantbesitzer sind, der von der neuen Gesetzgebung für Mehrwegverpackungen betroffen ist, oder wenn Sie Ihren Kunden einfach eine kosteneffiziente Mehrweglösung anbieten möchten, dann sind Sie bei ReusePac genau richtig.

Bei Sabert Europe sind wir ständig auf der Suche nach effizienten und nachhaltigen Lösungen für unsere Kunden. Mit dem, was wir durch das Design, die Entwicklung und die Implementierung von ReusePac lernen, werden wir auch weiterhin die Bedürfnisse der Verbraucher fest im Blick haben“, so Clemence Jauquet.

Über Sabert

Sabert ist seit 1990 Experte für Lebensmittelverpackungen und hat sich zu einem führenden Anbieter von umweltfreundlichen Verpackungen und Geschirr in Europa entwickelt. Im Rahmen von verschiedenen Partnerschaften mit Kunden hat sich Sabert Corporation Europe frühzeitig verpflichtet, seine Produkte und seine Produktionsprozesse nachhaltig zu entwickeln. Seit über 30 Jahren bietet Sabert innovative Produkte mit Mehrwert, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und durch einen hervorragenden Kundenservice unterstützt werden. Sabert hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die besten Garantien in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Service zu bieten. Und Mitarbeiter*innen und Kund*innen auf der ganzen Welt sind sich einig: Sabert lässt Lebensmittel großartig aussehen!

Mehr über Sabert: www.sabert.eu

