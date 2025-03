Neu von der Ölmühle Hartmann: Leinöl fresh

Kaltgepresstes Leinöl mit frischer Limettennote

Die Ölmühle Hartmann erweitert ihr Sortiment um das neue „Leinöl fresh“. Dieses kaltgepresste Leinöl aus eigenem Anbau wird durch natürliches Limettenextrakt verfeinert und bietet so eine besondere Geschmacksnote.

Das neue Leinöl fresh eignet sich hervorragend für die tägliche Einnahme von etwa einem Esslöffel und ist ideal für die Öl-Eiweißkost, beispielsweise in Kombination mit Quark oder Buttermilch. Zudem verleiht es Smoothies, Müslis und Salatdressings eine erfrischende Note. Es ist jedoch nicht zum Erhitzen geeignet.

Das Produkt ist ab sofort in der 250-ml-Flasche zum Preis von 5,99 € im Handel und im Onlineshop der Ölmühle unter www.oelmuehle-hartmann.de erhältlich. Nach dem Öffnen sollte es kühl gelagert und innerhalb von drei Monaten verzehrt werden.

Die EAN Nummer lautet: 4260063030666

Marcus Hartmann, der Geschäftsführer der Ölmühle, begann 1988, Speiseöle aus eigenem Anbau herzustellen und war damit Pionier auf dem Gebiet in Bayern. Seitdem wird das bestehende Produktportfolio stetig verfeinert und es entstehen regelmäßig neue Öl-Kreationen. Derzeit beschäftigt die Ölmühle 26 Mitarbeiter, die jährlich über 1.000 Tonnen Ölsaat verarbeiten und kaltgepresste regionale Öle für über 1.500 Verkaufsstellen und den Onlineshop herstellen. Damit nur die besten Ölsaaten zu hochqualitativem Speiseöl verarbeitet werden, laufen hier sämtliche Produktionsschritte innerbetrieblich ab. Von der Aussaat und Pflege der Kultur bis hin zu Ernte, Lagerung und Verarbeitung. So hat das Team immer sämtliche Produktionsschritte im Blick und kann die hohe Qualität des Endprodukts kontrollieren und garantieren. Für eine schonende Ölgewinnung wird eine Schneckenpresse verwendet, die die ungeschälten Ölsaaten bei maximal 28 °C sanft ausdrückt. So behalten die frisch gewonnenen Öle ihren natürlichen Duft und Geschmack sowie ihre ursprüngliche Farbe. Sie werden weder desodoriert noch raffiniert und enthalten keinerlei Zusatzstoffe. Nachhaltigkeit wird auch bei den verwendeten Materialien großgeschrieben, denn Glasflaschen, recyclebare Verpackungsmaterialien und Etiketten stammen aus einem Umkreis von 100 km.

Firmenkontakt

Ölmühle Hartmann

Marcus Hartmann

Lindenfeldweg 12

86420 Diedorf

0821 48 31 44



http://www.oelmuehle-hartmann.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.