NEU: Unterweisungsthema „IT- & Cybersicherheit“ für Zahnarzt- & Arztpraxen bei entolia

entolia erweitert seine Unterweisungspakete für Zahnarzt- und Arztpraxen um das Thema „IT- und Cybersicherheit“. Der Anlass ist die IT-Sicherheitsrichtlinie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), die ab dem 2. Januar 2026 verbindlich in Kraft tritt und unter anderem auch die Anforderungen zur Unterweisung betreffen.

Digitale Sicherheitsvorfälle betreffen zunehmend auch kleine und mittlere medizinische Einrichtungen. Praxisinhaberinnen und -inhaber stehen damit vor der Aufgabe, organisatorische und gesetzliche Vorgaben zum Schutz sensibler Daten und Systeme umzusetzen. Rechtsgrundlagen wie § 390 Abs. 2 Nr. 2 SGB V, die IT-Sicherheitsrichtlinie der KZBV sowie das BSI-Gesetz sehen entsprechende Sensibilisierungs- und Schulungspflichten für Mitarbeitende vor.

Daher vermittelt das neue Unterweisungsthema von entolia grundlegende Kenntnisse zu IT- und Cybersicherheitsrisiken im Praxisalltag. Die Lerninhalte umfassen:

– Erkennen von typischen Cyberbedrohungen (Phishing, Schadsoftware etc.)

– Sicherer Einsatz von Passwörtern und der Schutz von sensiblen Daten

– Bewährte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz und beim mobilen Arbeiten

– Gefahren in E-Mails und Internetdiensten richtig einschätzen

– Richtiges Verhalten bei IT-Vorfällen

– Verständnis von IT-Sicherheit und die Relevanz für das gesamte Team

Die neuen Inhalte sind ab sofort in die bestehenden entolia-Unterweisungspakete für Arzt- und Zahnarztpraxen integriert. entolia aktualisiert seine Unterweisungen fortlaufend im Rahmen gesetzlicher Änderungen und neuer Vorgaben, sodass Anwenderinnen und Anwender automatisch auf dem aktuellen Stand bleiben und Praxisinhaberinnen und -inhaber die gesetzlichen Anforderungen jederzeit erfüllen.

Weitere Informationen zu den entolia-Unterweisungspaketen finden Sie auf der Website www.entolia.com auf den Produktdetailseiten „Pflichtunterweisungen Arztpraxis“, „Pflichtunterweisungen Zahnarztpraxis“, „Verwaltungsassistenz Zahnarztpraxis“ und „Organisation Zahnarztpraxis“.

Interessierte Praxen können die Online-Lösung „entolia“ zur Mitarbeiterunterweisung kostenlos und unverbindlich hier ebenfalls testen.

