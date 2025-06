NEU: Sicher durch die Wirtschaftlichkeitsprüfung

Regressrisiken minimieren und Bürokratie meistern

Balingen, 17. Juni 2025 – Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt mit dem neuen Nachschlagewerk „Sicher durch die Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Zahnarztpraxis“ eine praxisnahe und umfassende Unterstützung für Zahnarztpraxen vor, die sich optimal auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorbereiten möchten.

In Zeiten wachsender bürokratischer Anforderungen und der Einführung der Budgetierung stehen Zahnarztpraxen unter steigendem Druck, Abrechnungsprozesse korrekt und effizient zu gestalten. Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden häufiger und intensiver durchgeführt – der neue Spitta-Ratgeber bietet hier zuverlässige Orientierung.

Effiziente Praxisorganisation und gezielte Vorbereitung

Der rund 300 Seiten starke Ratgeber liefert Checklisten, Ablaufbeschreibungen, Strategien und Handlungsempfehlungen, die Zahnärzten und Praxisteams nicht nur Sicherheit geben, sondern auch Zeit sparen. Konkrete Tipps zur Vermeidung von Regressen helfen, häufige Beanstandungen durch Prüfer von vornherein zu vermeiden.

Typische Prüfpositionen wie Cp (Caries profunda), bMF (besondere Maßnahmen beim Präparieren/Füllen) oder üZ-Positionen (Behandlung überempfindlichen Zahnfleisches) werden detailliert erläutert. So wird nachvollziehbar, welche Leistungen kritisch geprüft werden – und wie eine richtlinienkonforme Abrechnung aussieht.

Digitalisierung und ePA: Neue Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) steigen die Anforderungen an die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit zahnärztlicher Leistungen. Änderungen an der Abrechnung sind nachträglich kaum noch möglich. Der Spitta-Ratgeber liefert daher auch konkrete Empfehlungen zur Überprüfung und Anpassung interner Prozesse, um wirtschaftlich und rechtssicher zu handeln.

Das Buch ist ab sofort erhältlich! Weitere Informationen und Leseproben unter: www.spitta.de/wirtschaftlichkeitspruefung

Bibliographische Daten:

Beate Kirch

Sicher durch die Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Zahnarztpraxis

ca. 300 Seiten, A5

ISBN: 978-3-910397-42-2

Preis: 191,53 EUR

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Kontakt

Spitta GmbH

Victoria Hermann

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-342



http://www.spitta.de

