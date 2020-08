NEU: Kolink Rocket Heavy und Kolink Stronghold Overseer

Pressemitteilung

NEU: Kolink Rocket Heavy Mini-ITX-Gehäuse und Kolink Stronghold Overseer Midi-Tower jetzt bei Caseking erhältlich!

Berlin, 13.08.2020

Kolink präsentiert mit den Gehäusen Rocket Heavy und Stronghold Overseer die neuesten Modelle im Produktsortiment. Das Kolink Rocket Heavy ist ein Mini-ITX-Gehäuse für leistungsstarke Hardware und bietet Platz für eine vollwertige Grafikkarte. Der Midi-Tower Kolink Stronghold Overseer bietet zahlreiche Features zu einem attraktiven Preis, darunter zwei vertikale Erweiterungsslots und ein Temperglas-Seitenteil.

Das Kolink Rocket Heavy ist ein besonders kompaktes Gehäuse, das sich für Mainboards im Mini-ITX-Format eignet. Es bietet die Möglichkeit, eine vollwertige Gaming-Grafikkarte einzubauen. Dazu stellt das Mini-ITX-Gehäuse drei vertikale Erweiterungsslots zur Verfügung und bietet bis zu 340 Millimeter Platz in der Länge. Unter dem Deckel ist Platz für einen Radiator im 240-Millimeter-Format, sodass auch performante Prozessoren effektiv gekühlt werden können. Zwei Seitenteile aus Temperglas ermöglichen eine stilvolle Inszenierung der verbauten PC-Komponenten.

Das Kolink Rocket Heavy Mini-ITX-Gehäuse im Überblick:

– Aluminiumfront mit wabenförmigen Öffnungen für eine optimale Belüftung

– Zwei Seitenteile aus Temperglas für einen ungehinderten Blick ins Innere

– Ausgelegt für Mainboards im Mini-ITX-Formfaktor, lediglich 15,8 Liter Volumen

– Platz für eine Triple-Slot-GPU, inklusive PCIe-3.1-Riser-Karte und Halterung

– Unterstützt 240 Millimeter große Radiatoren am Deckel

– Vorinstallierter 120-Millimeter-PWM-Lüfter am Deckel

– Grafikkarten bis 340 Millimeter, CPU-Kühler bis 85 Millimeter, Netzteile im SFX-L-Format

– Ausschließlich in Schwarz erhältlich

Mit dem Midi-Tower Stronghold Overseer bietet Kolink ein Gehäuse mit zahlreichen Features und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Zwei vertikale Erweiterungsslots, ein Seitenteil aus Temperglas und die Netzteilabdeckung mit Cutout bieten Möglichkeiten zur Präsentation der verbauten PC-Komponenten. Das Gehäuse wird mit zwei vorinstallierten 120-Millimeter-Lüftern ausgeliefert, an der Vorderseite und am Deckel können Radiatoren montiert werden.

Der Kolink Stronghold Overseer Midi-Tower im Überblick:

– Vorderseite im Look gebürsteten Aluminiums mit Mesh

– Zwei vorinstallierte 120-Millimeter-PWM-Lüfter an Vorder- und Rückseite

– Seitenteil aus Temperglas für einen ungehinderten Blick ins Innere

– Ausgelegt für ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards

– Vertikaler Einbau einer 2,5-Slot-Grafikkarte möglich, Riser-Karte ist separat erhältlich

– Platz für 360-Millimeter-Radiatoren an der Vorderseite und 280-Millimeter-Radiatoren am Deckel

– Grafikkarten bis 340 Millimeter, CPU-Kühler bis 175 Millimeter, Netzteile bis 190 Millimeter

– Ausschließlich in Schwarz erhältlich

Das Kolink Rocket Heavy und das Kolink Stronghold Overseer bei Caseking: https://www.caseking.de/rocket-heavy

Das Mini-ITX-Gehäuse Kolink Rocket Heavy und der Midi-Tower Kolink Stronghold Overseer können ab sofort für 119,90 Euro bzw. 49,90 Euro bei Caseking vorbestellt werden und sind voraussichtlich ab 20.08.2020 lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali "THE CRE8OR" Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Caseking GmbH

Karolina Leśniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

marketing@caseking.de

www.caseking.de

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

