Neu: Industrie 4.0 in der Anwendung

Kissing, 11. August 2022 – Mit dem neuen Onlineprodukt „Industrie 4.0 in der Anwendung“ von WEKA MEDIA erhalten alle, die in Industrie 4.0-Projekte eingebunden sind oder entsprechende Projekte planen und konzipieren, einen umfassenden Einblick in die Thematik.

Basiswissen und Begriffe zum Thema Industrie 4.0

Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. Das neue Onlinemodul “ Industrie 4.0 in der Anwendung“ von WEKA MEDIA bietet wichtiges Basiswissen und Erklärungen von Begrifflichkeiten zu diesem Zukunftsthema. Das Modul richtet sich an alle, die in Industrie-4.0-Projekte eingebunden sind oder entsprechende Projekte planen und konzipieren. Das betrifft zahlreiche Berufsgruppen, unter anderem Facharbeiter in der Industrie, Produktionsstätten, Elektrofachkräfte, Datenschützer und technische Fachkräfte.

„Industrie 4.0 in der Anwendung“ von WEKA MEDIA gibt einen umfassenden Einblick in die Thematik und die Begriffe. Das Onlinemodul informiert vielseitig und praxisorientiert und spart aufwendige Recherchezeit. Die Begriffsdefinitionen sind mit praxisnahen Informationen angereichert. Beschrieben werden Anwendungsfelder und Beispiele aus der Praxis, die zeigen, wie Unternehmen bereits Ansätze von Industrie 4.0 umsetzen. Aufgrund der Praxisnähe werden die theoretischen Begriffe greifbarer und verständlich. Chancen und Risiken werden dargestellt und unterstützen bei der Entscheidung zum Einsatz von Methoden/Projekten.

Aus dem Inhalt

Digitaler Zwilling, KI, Cobot, Smarte PSA, Cybersecurity, Augmented Reality – „Industrie 4.0 in der Anwendung“ gibt einen umfassenden Einblick in die Welt der „Industrie 4.0“.

Zudem bietet das Onlinemodul Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Arbeitsanweisungen und Normensteckbriefen sowie relevante Vorschriften im Originaltext.

Weitere Informationen

Industrie 4.0 in der Anwendung

Onlinemodul

Jahreslizenz: 249 EUR zzgl. MwSt.

Best.-Nr. OL5117J

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1400 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von rund 222,5 Millionen Euro.

