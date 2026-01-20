Neu in Washington, DC: Dauerausstellung zum amerikanischen Traum

Inspirationen durch Kunst, Interaktionen und Vorbilder im neuen Milken Center for Advancing the American Dream

„Vom Tellerwäscher zum Millionär“: Diese Redewendung beschreibt den amerikanischen Traum, wonach jeder, unabhängig von der Herkunft, mit Fleiß, Ehrgeiz und harter Arbeit den eigenen Lebensstandard verbessern kann. Wie steht es heute um den American Dream, was sagt er den Menschen und welche Träume haben sie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue American Dream Experience in einem ehemaligen Bankgebäude in Washington, DC.

Das neue Milken Center for Advancing the American Dream (MCAAD) lädt mit dieser Dauerausstellung ein, sich inspirieren zu lassen, um daraus Mut zu schöpfen, dass es gelingen kann, die eigenen Träume zu erfüllen. Davon berichtet auch der ikonische Generationenbaum. Er ist mit weit über tausend OLED-Bildern von Amerikanern bestückt, die ihre ganz persönliche Vision vom amerikanischen Traum leben. Besucher sind eingeladen, sich hier mit eigenen Portraits einzubringen. Die Word Cloud wirft einen Blick zurück und zeigt, wie sich die Erwartungshaltung an den amerikanischen Traum im Laufe der Zeit verändert hat.

Persönliche Hologramm-Gespräche zu den Säulen des amerikanischen Traums

Für das MCAAD steht fest: Der amerikanische Traum fußt im Wesentlichen auf den vier Säulen finanzielle Selbstbestimmung, Unternehmertum, Gesundheit und Bildung. Bei den Hologram Ambassadors werden Gäste ermutigt, sich mit Hologrammen von Menschen, die für diese vier Säulen stehen, zu unterhalten und Gedanken auszutauschen. Multisensorische Rundumerlebnisse verspricht dagegen die Holodeck Experience. Dieser rund 35-minütige Film schafft eine immersive 360-Grad-Umgebung, bei der auf riesigen Bildschirmen anregend animierte Geschichten zum amerikanischen Traum erzählt werden.

Daneben zeigt die American Dream Experience eine ganz Reihe von Exponaten, die von der Verwirklichung von Träumen berichten, sowie eigens für diese Ausstellung geschaffene Kunstwerke. So hat die Künstlerin Vexta ein großes Wandgemälde mit Pusteblumen als ein kindlich-reines Symbol für das Erfüllen von Wünschen geschaffen, während das drei Etagen große Bild American Faces vor der Fackel der Freiheitsstatue den Einwanderern gewidmet ist und viele prominente Amerikaner darin verewigt hat, die ursprünglich aus anderen Ländern kamen. Die Traummaschine von Jonathan Rosens regt die Besucher dazu an, einmal darüber nachzudenken, was sie in sich selbst sehen, wenn ihre Möglichkeiten unbegrenzt wären.

Kostenfreier Eintritt

Das MCAAD befindet sich in prominenter Lage auf der Pennsylvania Avenue in Washington, DC direkt gegenüber des US-Finanzministeriums. Dabei hat es die frühere Riggs Bank bezogen, die einst als Bank der Präsidenten bekannt war, da 23 US-Präsidenten von Abraham Lincoln bis Dwight D. Eisenhower und Richard Nixon hier ihre Geldgeschäfte tätigten. Geöffnet ist der rund 6.500 Quadratmeter große Ausstellungsbereich von Donnerstag bis Montag, immer ab 10 Uhr. Jeweils um 14 Uhr findet eine Führung statt. Der Eintritt ist frei, nur für den Besuch der Holodeck Experience werden 15 US-Dollar berechnet. Eintrittskarten, auch für den kostenfreien Besuch, sowie viele weitere Informationen gibt es unter www.MCAAD.org.

Wer mehr von Menschen erfahren möchte, denen es in ihrem Leben gelungen ist, ihren amerikanischen Traum zu verwirklichen, kann beim American Dream Video Project des MCAAD aus ihrem Munde mehr dazu erfahren ( www.mcaad.org/american-dream-video-project). An dem Projekt haben bereits einige bekannte Namen teilgenommen, darunter die Moderatorin Oprah Winfrey, die Basketballlegende Magic Johnson, die Schauspielerin Goldie Hawn, der Modedesigner Tommy Hilfiger und der aus Österreich stammende Koch Wolfgang Puck.

Die US-Hauptstadt Washington, DC liegt an der Ostküste des Landes zwischen den beiden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Mit über 100 kostenfreien Attraktionen, darunter die berühmten Monumente entlang der National Mall sowie 16 Smithsonian Museen und der National Zoo, einer kulinarischen Vielfalt von Sterneküche bis Food Halls sowie einer Vielzahl facettenreicher Stadtviertel zeigt sich die Metropole als attraktives Städtereiseziel. Internationales Gateway ist der Washington Dulles International Airport, der mehrfach täglich aus dem deutschsprachigen Markt angeflogen wird und mit der Metro direkt an die US-Hauptstadt angebunden ist.

