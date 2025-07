Neu in Istanbul und Liverpool: Serviced-Apartment-Anbieter Citadines wächst weiter

Zentrale Standorte im Istanbuler Stadtteil Maslak und in Downtown Liverpool

Die internationale Serviced-Apartment-Marke Citadines hat im Istanbuler Stadtteil Maslak und in der Innenstadt von Liverpool zwei neue Häuser eröffnet. Damit gibt es jetzt allein in Europa rund 40 Citadines.

Moderner Lebensstil und osmanische Kaffeekultur

Das Citadines Maslak Istanbul verfügt über 148 elegante Studios und Apartments mit bis zu vier Schlafzimmern. Alle sind sehr geräumig und bieten einen flexibel nutzbaren Wohn-, Ess- und Arbeitsbereich sowie eine vollausgestattete Küchenzeile. Neben der gemütlichen Lounge gehören ein Business Centre, mehrere Tagungsräume, Fitnessstudio und Sauna, ein ganztägig geöffnetes Restaurant sowie der Frühstücksbereich in der 18. Etage mit weitem Blick über die Metropole am Bosporus zu den Annehmlichkeiten.

Unter dem Citadines-Motto „For the Love of Coffee“ können die Gäste des Citadines Maslak Istanbul in die osmanische Kaffeekultur eintauchen und hauseigene Röstungen genießen. Spannend ist auch activ. Dahinter verbergen sich von Citadines zusammengestellte Wellnessprogramme, Kulturangebote und Stadtentdeckungen. Das Haus selbst befindet sich inmitten des modernen Stadtteils Maslak im europäischen Teil Istanbuls. Hier sind die Vertretungen großer Konzerne sowie zwei Universitäten zu finden. Wer die Stadt erkunden möchte, erreicht mit einer kurzen Fahrt berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Taksim Platz, die Hagia Sophia oder den Topkapi Palast. In Maslak selbst locken der historische Maslak-Pavillon, Hochseilgarten und Ziplining bei Extreme Aventures sowie das Elgiz, das erste Museum der Türkei für zeitgenössische Kunst.

Shopping, die Beatles und ein Fußballstadion mit Kultstatus

Im Herzen der Innenstadt und direkt an einer großen Shopping-Meile empfängt jetzt das Citadines City Centre Liverpool seine Besucher. Das Anfield-Stadion, die Tate Modern, das Künstlerviertel Baltic Triangle sowie der Stadtteil Cavern Quarter mit dem Beatles Museum und unzähligen Musikclubs sind jeweils nur einen kurzen Spaziergang entfernt.

Das Citadines City Centre Liverpool befindet sich in einem sechsstöckigen Gebäude an der Church Street und war 2019 als ein Haus der Marke Quest eröffnet worden. Die 100 Studios und Apartments mit jeweils ein oder zwei separaten Schlafzimmern und umfassend ausgestatteter Küche eignen sich sowohl für Geschäftsreisende und Langzeitgäste als auch für Familien, Paare und kleine Gruppen.

Rund 200 Citadines in über 30 Ländern

Citadines und Quest sind Marken von The Ascott Limited (Ascott). Der in Singapur beheimatete und 2019 gegründete Konzern offeriert verschiedene Beherbergungskonzepte weltweit. Citadines ist Ascotts Serviced-Apartment-Marke mit zentralen Standorten in großen Städten. Derzeit gibt es rund 200 Citadines (bereits in Betrieb oder in Vorbereitung) in mehr als 30 Ländern. Insgesamt umfasst das Ascott-Portfolio über 990 Häuser (davon sind rund zwei Drittel bereits in Betrieb) in 230 Städten.

Mehr Informationen zum Citadines Maslak Istanbul und zum Citadines City Centre Liverpool, zu allen weiten Citadines-Häusern sowie den übrigen Marken von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

