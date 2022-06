Neu im Sortiment: Disc Roboter für Kleinserien von Rimage

Kronenberg 24.de vertreibt künftig die Disc Roboter von Rimage und ist künftig Handelspartner des Herstellers. Mit den Geräten ist es möglich CD´s, DVD´s oder Blu-ray Disc unbeaufsichtigt zu brennen und zu bedrucken. Ferner lassen sich die Geräte ins Firmennetzwerk einbinden, um vom Arbeitsplatz direkt auf das jeweilige Gerät zuzugreifen und benötigte optische Medien für Archiv- oder Distributionszwecke zu erzeugen. Hierfür sorgt ein im Lieferumfang enthaltene einfach zu bedienende und komfortable Software.

Dazu gehörig liefert Kronenberg24.de auch die benötigten optischen Medien in verschiedenen Ausführungen. Die wesentlichen Unterschiede liegen bei den Rohlingen in der Oberfläche der Disc, d.h. matt oder Hochglanz wasserfest

Mit den Systemen von Rimage ist der Anwender in der Lage, Kleinstserien kostengünstig und professionell herzustellen

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

