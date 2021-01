Neu im Service der SeniorenLebenshilfe für Leipzig:

Uta Kapprell hilft älteren Menschen im Alltag

Leipzig, 11.01.2021. Mehr Selbstbestimmung im Alltag und dennoch eine sichere Begleitung erhalten ältere Menschen bei der SeniorenLebenshilfe. Der bundesweit agierende Dienstleister vermittelt Lebenshelfer, die Senioren individuell im Alltag unterstützen. Uta Kapprell ist seit kurzem Lebenshelferin und bietet ihre Leistungen für die Stadt Leipzig an.Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Leipzig abgerufen werden.

Vorpflegerische Unterstützung für Senioren

Viele ältere Menschen stehen vor der Frage, wie sie Haushalt und Besorgungen erledigen sollen, wenn der Körper nicht mehr ganz mitmacht. Häufig sind es nur kleine Dinge, die Probleme bereiten, wie etwa das Fenster putzen oder der Gang zu Behörden. Das ist noch lange kein Grund, die eigene Wohnung gegen einen Platz im Pflegeheim einzutauschen. Die SeniorenLebenshilfe setzt mit ihrem Konzept dort an, wo Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben nötig ist. Als Unterstützung im vorpflegerischen Bereich sind für den Berliner Dienstleister seit 2012 Lebenshelfer und Lebenshelferinnen in ganz Deutschland auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig. Dabei geht es nicht nur um die praktische Leistung bei den Senioren. Gemeinsame Aktivitäten und ein freundlicher, respektvoller Umgang mit den älteren Menschen sind die Grundlage für eine Tätigkeit als Seniorenhelfer.

Vielfältige Leistungen für Senioren nach Maß

Welche Aufgaben die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen übernehmen, wird in Absprache mit den auftraggebenden Senioren festgelegt. Arbeiten im Haushalt, die zunehmend schwerfallen, decken dabei nur einen Teil des Leistungsspektrums ab. Dazu gehören etwa das Kochen und Putzen oder Aufräumdienste. Ein großer Vorteil der vermittelten Alltagsbegleiter ist, dass sie mit einem eigenen PKW mobil sind und für ihre Auftraggeber gerne den Fahrdienst für Besorgungen und Termine übernehmen. Auch kulturelle Veranstaltungen oder Ausflüge in die Natur können so wahrgenommen werden.

Uta Kapprell neu im Lebenshelfer-Team Leipzig

Zu den Leipziger Seniorenbetreuerinnen und Seniorenbetreuern gehört seit Anfang 2021 auch Uta Kapprell. Bei ihr können Senioren stundenweise Hilfe im Haushalt buchen, einen Fahrdienst engagieren oder Postangelegenheiten übergeben. Gerne begleitet Frau Kapprell ihre Kunden auch zum Wochenmarkt oder in den Supermarkt oder gestaltet die Freizeit individuell. Dabei muss es nicht einmal einen bestimmten Anlass geben, sich von der Seniorenbegleiterin unterstützen zu lassen. Ein einfacher Spaziergang und ein gutes Gespräch oder ein gemeinsamer Nachmittag mit Karten spielen können oft schon die Lebensqualität steigern. Der jungen Messestädterin ist es ein besonderes Anliegen, das Leben älterer Menschen positiv zu beeinflussen. Frau Kapprell engagiert sich bereits in der Kirchengemeinde und sieht ihrer neuen Aufgabe mit Spannung entgegen: “Ich freue mich schon, aus den Gesprächen und Ihren Erfahrungen zu lernen und hoffe zum Erhalt Ihrer Lebensfreude und Lebensqualität beitragen zu können.”

Über die SeniorenLebenshilfe und Lebenshelferin Uta Kapprell

Uta Kapprell ist selbständig als Lebenshelferin in der Stadt Leipzig tätig und hilft Senioren dort, wo es benötigt wird. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH mit Unternehmensbasis in Berlin ist, qualifiziert ihre Lebenshelfer und übernimmt deren Vermittlung. Für die anspruchsvolle Arbeit mit Herz werden kontinuierlich Interessierte aus dem gesamten Bundesgebiet gesucht.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

