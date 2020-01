Neu im Programm: Flexibles Variocolors Aufbewahrungssystem aus Europa

Hochwertiges Variocolors A4 Aufbewahrungssystem mit Boxen inklusive Inneneinteilung in verschiedenen Farben und passendem Tragrahmen

Die Variocolors Produkte bieten mit den flexiblen Modulen ein praktisches Multistorage System.

Aus hochwertigem Polypropylen werden die Aufbewahrungsboxen in Europa produziert und sind perfekt zum Verwahren, Archivieren und Verpacken kleiner Teile in einer attraktiven Box.

Die Außenabmessungen betragen 312x225x57mm und Innenabmessungen 304x216x55mm. Die Box ist mit diversen Unterteilungen versehen und kann gestapelt werden.

In dem separat erhältlichen Variocolors Aufbewahrungsmodul können bis zu 5 dieser A4 Aufbewahrungsboxen beliebig farbig gemischt und gelagert werden.

Die Variocolors Tragerahmen mit den Maßen 330x270x130 mm werden bereits mit 2 transparenten A4-Boxen mit Inneneinteilung geliefert. Die schlagfesten Rahmen sind ideal zum Transport und Schutz der A4 Boxen und sind für alle A4 Variocolors-Boxen mit 57 mm Dicke geeignet.

Der Tragrahmen und die Boxen sind aus recycelbaren Polypropylen.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Am alten Flugplatz 1

10318 Berlin

03053015777

presse@kronenberg.com

http://www.kronenberg24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.