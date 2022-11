Neu im Programm bei MrDISC: Pulltex „Clickcut“ Korkenzieher in großer Farbauswahl mit individualisiertem Logo

Der am häufigsten verwendete Doppelhebelkorkenzieher der Welt

Pulltex ist die bekannteste Korkenziehermarke auf dem Markt. Das spanische Unternehmen Dordella, entwickelte in den 90er Jahren den ersten gelenkigen Doppelhebelkorkenzieher, der zum häufigsten verwendeten Korkenzieher Pulltex/Pulltap von Weinfachleuchten auf der ganzen Welt wurde.Pulltex Profi-Korkenzieher werden durch mehr als 20 internationale Patente geschützt.

Den ersten Preis beim Korkenzieher-Wettbewerb von Gevrey-Chambertin in Frankreich hat der Pulltex ClickCut gewonnen. Sein einklappbares 2-Stufen-Hebelsystem ermöglicht es Korken, ohne Kraftaufwand, völlig vertikal in 2 Stufen zu ziehen. Dabei wird der Korken nicht beschädigt. Passend für alle Arten von Kork-Verschlüssen, auch für besonders lange Korken verwendbar.

Der ausgereifte Korkenzieher ist in den unterschiedlichsten Farben wie Grün, Blau, Schwarz, Rot, Lila, Orange, Rot, Pink und Gelb mit individualisiertem Druck bei MrDISC erhältlich.

Ein praktisches und persönliches Geschenk.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

