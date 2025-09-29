NEU: GOZ rechtssicher und wirtschaftlich anwenden

Abweichende Gebührenvereinbarungen rechtssicher anwenden, wirtschaftlich kalkulieren und verständlich kommunizieren

Balingen, 29. September 2025 – Spitta, Deutschlands führendes Fachmedienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, veröffentlicht mit dem neuen Ratgeber “ GOZ rechtssicher und wirtschaftlich anwenden – § 2 Abs. 1 GOZ in der Praxis“ das erste umfassende Nachschlagewerk, das sich exklusiv und praxisnah mit der abweichenden Honorarvereinbarung nach § 2 Abs. 1 GOZ beschäftigt.

Seit 1988 ist der Punktwert der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) unverändert – trotz stetig steigender Kosten in den Zahnarztpraxen. Die wirtschaftliche Realität und der medizinische Anspruch klaffen auseinander. Die Lösung bietet § 2 Abs. 1 GOZ – die einzige rechtssichere Möglichkeit, zahnärztliche Leistungen außerhalb des starren Gebührenrahmens realistisch und wirtschaftlich sinnvoll zu honorieren.

Der praxisnahe Ratgeber zu § 2 Abs. 1 GOZ

Das Werk richtet sich an Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ihre Leistungen rechtssicher abrechnen und wirtschaftlich kalkulieren möchten. Leserinnen und Leser profitieren von einer einzigartigen Kombination aus rechtlichem Hintergrundwissen, betriebswirtschaftlicher Praxisnähe und kommunikativen Hilfen für den Patientenalltag.

Die zentralen Vorteile im Überblick:

-Rechtssicherheit: alle juristischen Grundlagen zu abweichenden Gebührenvereinbarungen klar und verständlich erklärt

-Wirtschaftlichkeit: realistische Honorare statt Defizite – auf Basis aktueller betriebswirtschaftlicher Kennzahlen

-Anwendbarkeit: zahlreiche Formulare, Textbausteine und Mustervereinbarungen für den sofortigen Einsatz in der Praxis

-Kommunikation: Patientenaufklärung leicht gemacht – inklusive Argumentationshilfen bei Rückfragen von Versicherungen und Beihilfestellen

Mehr als Theorie – ein Werkzeug für den Praxisalltag

Neben fundierten Erläuterungen zu § 2 GOZ enthält der Ratgeber Beispielrechnungen, Kalkulationshilfen sowie praxisbewährte Vorlagen. Damit wird er zu einem unverzichtbaren Leitfaden für Zahnarztpraxen, die auch in Zukunft wirtschaftlich stabil und rechtssicher arbeiten wollen.

Das Buch ist ab sofort erhältlich! Weitere Informationen und Leseproben finden Sie unter: www.spitta.de/goz-in-der-praxis

Bibliographische Daten:

Beate Kirch

GOZ rechtssicher und wirtschaftlich anwenden – § 2 Abs. 1 GOZ in der Praxis

ca. 400 Seiten, DIN A5-Ordner

ISBN: 978-3-910397-44-6

191,53 EUR brutto

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

