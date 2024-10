Neu: Ensana Health Spa Hotels unterstützen Linderung bei Parkinson-Erkrankungen

Kurhotel Thermia Palace in Piestany präsentiert neues, innovatives Therapieprogramm für Parkinson-Patienten – Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen

Die Ensana Health Spa Hotels, Europas größter Betreiber von Gesundheit-Spas, haben ein neues Therapieangebot für Parkinson-Betroffene konzipiert. Das Parkinson Spa Recovery Programm im Thermia Palace in Piestany (deutsch auch Pistian) kombiniert modernste wissenschaftliche Erkenntnisse mit bewährten natürlichen Heilmethoden und wird somit den speziellen Bedürfnissen von Patienten mit Parkinson gerecht. Es entstand in enger Zusammenarbeit mit renommierten Forschungseinrichtungen und wird zudem von der slowakischen Parkinson-Gesellschaft unterstützt.

Vier Schlüsselmodule für eine ganzheitliche, individuelle Therapie

Das Parkinson Spa Recovery Programm umfasst vier Schlüsselmodule – einen balneologischen, physiotherapeutischen, sensorischen sowie ernährungsspezifischen Ansatz. Jeder Bestandteil integriert die neuesten Forschungsergebnisse über Parkinson und bietet eine umfassende, personalisierte Behandlung des Patienten. Ein Fokus liegt auf einer speziellen Diät, die darauf abzielt, die Energiebalance des Gehirns zu optimieren, Neuroentzündungen zu reduzieren und die neurodegenerativen Prozesse zu verlangsamen, was besonders im frühen Stadium einer Parkinson-Erkrankung sehr wirksam sein kann. Weitere Bestandteile sind beispielsweise die Nutzung von natürlichen Heilmitteln, körperliche Übungen, Sinnestraining sowie Physiotherapie.

Für optimale Ergebnisse ist ein Mindestaufenthalt von 14 Nächten im Ensana Thermia Palace erforderlich, wobei 21 Übernachtungen empfohlen werden. Während des Aufenthalts betreut ein Arzt die Gäste, führt Labortests durch und stellt sicher, dass sie täglich drei medizinische Anwendungen erhalten, die vom Fachpersonal vor Ort auf den individuellen Zustand abgestimmt sind. Dabei stehen auch deutschsprachige Mitarbeiter zur Verfügung, damit die Kommunikation während des gesamten Aufenthalts reibungslos verläuft. Darüber hinaus haben die Patienten freien Zugang zum hoteleigenen Wellness-, Sauna- und Fitnessbereich.

Ziel: Verbesserung der Lebensqualität bei den Betroffenen

Mit dem neuen Angebot strebt Ensana bei den Betroffenen eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, des Gangbilds, der allgemeinen Fitness, des Zitterns sowie der Schlafqualität an.

„Wir wollen Parkinson-Patienten helfen. Daher ist es das Ziel dieses neuen Programms, auch über den Aufenthalt hinaus gesundheitsfördernde Lösungen aufzuzeigen und die Lebensqualität langfristig zu verbessern, sodass sie ihren Alltag besser meistern können“, betont Frank Halmos, CEO der Ensana Health Spa Hotels. „Wir kooperieren eng mit führenden Medizinern aus dem Bereich der Parkinson-Forschung und setzen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Therapie auf die Heilkräfte der Natur.“

Natürliche Ressourcen kombiniert mit medizinischem Fachwissen

Das Parkinson Spa Recovery Programm basiert auf der Zusammenarbeit mit dem Biomedical Centre Martin, der Comenius University Bratislava sowie der Jessenius Faculty of Medicine in Martin. Letztere gilt als eine der führenden Zentren für Neurowissenschaften in der Slowakei und hat mit dem Rehabilitationsprogramm Parkinson & Well bereits bedeutende Fortschritte bei der Behandlung von Parkinson erzielt. Elemente daraus fließen auch in das neue Programm von Ensana ein.

Traditionelle Heilquellen und 5-Sterne-Komfort

Das Ensana Thermia Palace in Piestany gilt als erstes 5-Sterne-Hotel der Slowakei und wurde schon mehrfach international ausgezeichnet. Unter anderem kürte die englische Zeitung The Times das Haus im Herbst 2023 zum weltweit besten Spa mit traditionellen Heilmethoden. Es befindet sich in einem Jugendstilhaus aus den 1910er Jahren und ist direkt mit dem Kurhaus Irma Health Spa verbunden, das unmittelbar über den Heilquellen liegt und ein mineralhaltiges Schlammbad besitzt. Seit dem Mittelalter wird der slowakische Kurort Piestany für die heilsamen Wirkweisen seiner natürlichen heißen Thermalquellen geschätzt. Heute betreiben hier die Ensana Health Spa Hotels insgesamt fünf Häuser, wovon sich vier auf einer idyllischen Insel inmitten des Flusses Waag befinden, so auch das Thermia Palace.

Das Parkinson Spa Recovery-Programm im Ensana Thermia Palace in Piestany kostet, abhängig vom gebuchten Zeitraum und der gewünschten Zimmerkategorie, ab 273 Euro pro Nacht für einen Patienten und eine Begleitperson in Vollpension. Aktuell gibt es zudem ein Einführungsangebot für 16 Nächte ab 232 Euro pro Nacht. Mehr Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana Health Spa Hotels

Maria Greiner

Senovázne námestí 992/8

11000 Prag

+49625768781



http://www.ensana.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.