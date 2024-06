NEU: Die richtige Sauce macht´s – Sanchon präsentiert seine Saucen KORMA, MADRAS und SWEET INDIAN CHILI

Eine Geschmacksreise durch Indien

Steinheim, 06.06.2024. Die richtige Sauce ist entscheidend für das finale Geschmackserlebnis eines jeden guten Gerichts. Und somit hat die Petersilchen GmbH ihre Topmarke Sanchon um drei weitere Saucen erweitert und nimmt Kochbegeisterte und Genussmenschen auf eine kulinarische Reise nach Indien mit.

KORMA, MADRAS und SWEET INDIAN CHILI sind die drei Neuen im Produktsortiment der Marke Sanchon. Die Currysaucen sind fertig gewürzte Basissaucen, die sowohl vegetarisch, als auch vegan und glutenfrei sind. „Nicht, weil es gerade Trend ist, sondern weil wir uns immer treu bleiben“, so die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Matthias Rebentisch und Christof Henne. Dabei setzt das Unternehmen immer auf höchste Bio-Qualität.

Sweet Indian Chili Sauce. Aufregende Aromen erobern den Gaumen.

Wie der Name schon sagt, vereint sich hier eine leichte Schärfe mit einer süßlichen Note. Diese Sauce wird mit einer Mischung aus roten Chilis und aromatischen Gewürzen zubereitet und lässt die Geschmacksnerven kribbeln. Die SWEET INDIAN CHILI Sauce von Sanchon ist die perfekte Wahl für alle, die pikant süßliche Genüsse lieben.

Currysauce Korma. Ein wahres Gewürzerlebnis.

Alles beginnt bei der Zubereitung, bei der der Duft von frisch angerösteten Gewürzen in der Luft liegt. Das Ergebnis: Eine cremig-milde und luftig-leichte Currysauce mit einer Extraportion Kokos für alle Sinne. Die Basis ist Kokosmilch. Kurkuma und Ingwer verleihen der Sauce KORMA das gewisse Etwas und führen zu königlichem Genuss.

Currysauce Madras. Das Feuer wird entfacht.

MADRAS meint nicht den früheren Namen der südindischen Stadt Chennao. Sondern eine Sauce, die aus einem einfachen Essen, ein besonderes Gericht aus 1001 Nacht macht.

Ein luftig leichter, aber dennoch pikanter Geschmack begeistert bei der Currysauce MADRAS und lässt sie zu einem absoluten Klassiker der indischen Küche werden.

PETERSILCHEN GmbH – INTERNATIONALE BIO-FEINKOST MIT STARKEN MARKEN.

Die Petersilchen GmbH mit Sitz im ostwestfälischen Steinheim versteht sich als Pionier und Partner der Naturkostbranche. Unser Fokus liegt auf der Herstellung von veganer, vegetarischer und zum größten Teil auch glutenfreier Feinkost. Wir haben den Anspruch, Lebensmittel in höchster Bio-Qualität zu entwickeln und auf eigenen Anlagen herzustellen. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit sowie Umweltfreundlichkeit in jedem Schritt unserer Produktionskette. Was wir lieben: Uns immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei hilft uns unsere Entwicklungsabteilung, eine unserer Kernkompetenzen, wo wir auch unter „Private Label“ vom Preiseinstieg, bis hin zum Premiumbereich marktgerechte Produkte entwickeln. Fundierte Marktkenntnisse und hoher Qualitätsanspruch sind unsere Stärke. Die optimale Umsetzung der Kundenwünsche in der Entwicklungsphase und Produktion ist eine der Grundlagen unserer Arbeit.

Mit unseren starken Marken Sanchon und Fredos präsentieren wir internationale Biofeinkost und Snackartikel. Unter unserer Marke biofinesse führen wir ein kleines Sortiment an Pastasaucen und Pesti.

Auf einer weiteren Produktionslinie produzieren wir für den Catering- und Gastrobereich eine breite Palette an Feinkostprodukten in einem HACCP-konformen Großgebinde mit einem Inhalt von 1000 ml. Durch unsere Leistungsstärke, unserem Qualitätsanspruch und unserer Zuverlässigkeit haben wir uns als Hersteller für die verschiedensten Marktsegmente sehr erfolgreich etabliert.

Kontakt

Petersilchen GmbH

Julia Günther

Am Piepenbrink 2

32839 Steinheim

+49 5233 38330-38



http://www.petersilchen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.